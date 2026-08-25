«Η τουρκική απειλή δεν μοιάζει με καμία άλλη απειλή που έχουμε γνωρίσει»... Ισραηλινή Ανάλυση

Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, οι οποίες στο παρελθόν ήταν ως επί το πλείστον με διακυμάνσεις, βρίσκονται σε συνεχή επιδείνωση απ...

Οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία, οι οποίες στο παρελθόν ήταν ως επί το πλείστον με διακυμάνσεις, βρίσκονται σε συνεχή επιδείνωση από τα γεγονότα του Μαβί Μαρμαρά (2010), και φαίνεται ότι πρόσφατα έχουμε φτάσει στο πιο περίπλοκο σημείο της τρέχουσας τάσης.Οι ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες της ΤουρκίαςΗ Τουρκία είχε και εξακολουθεί να έχει ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες. Ο Ερντογάν δεν το έχει κρύψει αυτό από τότε που εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος το 2014.Αυτό φαίνεται στις διάφορες εδαφικές διεκδικήσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Συρία, Ιράκ.Αυτό φαίνεται, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία χτίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, βασισμένη σε μια υψηλής ποιότητας τοπική αμυντική βιομηχανία και όχι μόνο, στην εμπλοκή της στη Μέση Ανατολή και στην προσπάθειά της να θεωρείται κεντρικός παράγοντας σε κάθε σύγκρουση και μέρος της λύσης (Γάζα, Ιράν).Η σύγκρουση με την Τουρκία μετά τα γεγονότα του Μαβί Μαρμαρά εκφράστηκε με τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων, την αλλαγή στην οικονομική και τουριστική κατάσταση και τις ολοένα και πιο ακραίες εμπρηστικές δηλώσεις.Με την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία (Δεκέμβριος 2024), η Τουρκία είδε την ευκαιρία να αποκτήσει μια θέση στη Μέση Ανατολή, πλησιάζοντας έτσι τα σύνορα με το Ισραήλ. Προσπάθησε να εισέλθει στο κενό που δημιουργήθηκε στη Συρία, πρώτον με ένα νέο καθεστώς που αναζητούσε τον δρόμο του και τους εταίρους του, και δεύτερον στο κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση των ιρανικών δυνάμεων. Η επίθεση του Ισραήλ στο αεροδρόμιο Τ4 τον Απρίλιο, 25 ημέρες αφότου Τούρκοι αξιωματικοί επισκέφθηκαν το σημείο, ήταν το πρώτο σημάδι ότι το Ισραήλ δεν θα δεχόταν τουρκική παρουσία ή εμπλοκή στη Συρία.Η πρόσφατη επίθεση στο Αμπού Ντουχούρ δεν είχε πλέον ως στόχο την αποτροπή μιας τουρκικής προγεφύρωσης, αλλά μάλλον την αποτροπή της τουρκικής εμπλοκής στην οικοδόμηση της ισχύος του νέου συριακού στρατού, αναπτύσσοντας παράλληλα συστήματα και δυνατότητες που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ισορροπία και να βλάψουν την ελευθερία δράσης του Ισραήλ.Ο εχθρός είναι διαφορετικός από οποιονδήποτε άλλονΗ εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι θεμελιωδώς διαφορετική από σχεδόν οποιαδήποτε σύγκρουση ασφαλείας έχει γνωρίσει το Ισραήλ από την ίδρυσή του.Το Ισραήλ έχει συνηθίσει να αντιμετωπίζει τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ ή η Χαμάς, εχθρικές χώρες όπως το Ιράν, η Συρία και στο παρελθόν επίσης η Αίγυπτος και η Ιορδανία, και απειλές που προέρχονται κυρίως από τα άμεσα σύνορα.Η Τουρκία είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία: μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, με έναν μεγάλο στρατό και μια προηγμένη και υψηλής ποιότητας αμυντική βιομηχανία, μέλος του ΝΑΤΟ, με εκτεταμένους διεθνείς δεσμούς, κυρίως τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βασίζεται σε μια στενή προσωπική σχέση μεταξύ των προέδρων που οδήγησε σε μια προσέγγιση μεταξύ των χωρών.Όλα αυτά, με μια χώρα της οποίας το πλησιέστερο συνοριακό σημείο απέχει μόλις περίπου 300 χιλιόμετρα από το Ισραήλ, από το συνοριακό σημείο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας.Η Τουρκία έχει ανοιχτές περιφερειακές φιλοδοξίες, φιλοδοξίες που εκφράζονται σε εδαφικές διεκδικήσεις και σε μια προσπάθεια να τοποθετηθεί ως κεντρικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή, ως παράγοντας που παρέχει λύση σε κάθε πρόβλημα και τοποθετείται ως σημαντική δύναμη.Το είδαμε αυτό με τη συμμετοχή της στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα (ο Ερντογάν προήχθη σε υπογράφοντα το έγγραφο αρχών του Προέδρου Τραμπ), στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και στη Συρία, φυσικά. Η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί σε καμία σύγκρουση, πρόβλημα ή λύση στη Μέση Ανατολή.Εξερεύνηση Ιστορικών Βιβλίων Και ΝτοκιμαντέρΑγώνας για τη νέα τάξη πραγμάτωνΗ σύγκρουση με την Τουρκία δεν είναι επομένως απλώς μια σύγκρουση ασφαλείας ή στρατιωτική, η οποία από μόνη της αποτελεί ηγετική κινητήρια δύναμη στις σχέσεις μεταξύ των χωρών.Ο Ερντογάν επιδιώκει να τοποθετήσει την Τουρκία ως ηγετική δύναμη στη Μέση Ανατολή.Το Ισραήλ, από την πλευρά του, προσπαθεί να διατηρήσει την ελευθερία στρατιωτικής δράσης του και να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία εχθρικές ή αντίπαλες χώρες θα δημιουργήσουν ένα νέο στρατιωτικό περιβάλλον κοντά στα σύνορά μας. Ως εκ τούτου, η Συρία έχει γίνει αρένα πάλης μεταξύ των δύο εννοιών.Συνεργασία μεταξύ Συρίας και Τουρκίας – αυτός ακριβώς είναι ο φόβος και η απειλή που προσπαθεί να αποτρέψει το Ισραήλ.Η Τουρκία προσπαθεί να εμπλακεί στη νέα τάξη πραγμάτων στη Γάζα την επόμενη μέρα από τη Χαμάς, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, προκειμένου να αναλάβει ηγετική θέση στη νέα τάξη πραγμάτων.Μια τάξη πραγμάτων που θα την θέσει επίσης σε καλή θέση εκκίνησης έναντι του Ισραήλ.Με έναν εξτρεμιστή ηγέτη όπως ο Ερντογάν, οι εμπρηστικές δηλώσεις θα μπορούσαν εύκολα να μετατραπούν σε άμεσες στρατιωτικές αντιπαραθέσεις.Προσθέστε σε αυτό και τη θαλάσσια αρένα, όπου η Τουρκία έχει σαφές πλεονέκτημα όχι μόνο έναντι του Ισραήλ, αλλά και έναντι όλων των χωρών της περιοχής (Ελλάδα και Κύπρο), και είναι η Τουρκία που δίνει τον τόνο στη νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων.Δεν χρειάζονται μεγαλοστομίες…Η τουρκική πρόκληση απαιτεί από το Ισραήλ να αλλάξει τη στρατηγική του σκέψη. Απέναντι σε μια τρομοκρατική οργάνωση, το κύριο ερώτημα είναι πώς να διαταραχθεί η ικανότητά της να βλάψει το Ισραήλ. Απέναντι στο Ιράν, το κεντρικό ερώτημα είναι πώς να αντιμετωπιστεί μια περιφερειακή δύναμη που αναπτύσσει στρατιωτικές και στρατηγικές δυνατότητες που αποτελούν υπαρξιακή απειλή.Απέναντι στην Τουρκία, το ερώτημα είναι ευρύτερο – πώς εμποδίζεις έναν ισχυρό περιφερειακό αντίπαλο να οικοδομήσει μια νέα στρατηγική πραγματικότητα γύρω από το Ισραήλ χωρίς να το μετατρέψεις σε άμεσο στρατιωτικό εχθρό;Είναι ένας συνδυασμός ισχύος, διπλωματίας, περιφερειακών και διεθνών συμμαχιών, πληροφοριών και επιρροής.Το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει πλέον αδύναμα κράτη ή ένοπλες οργανώσεις. Αντιμετωπίζει μια περιφερειακή πραγματικότητα στην οποία δυνάμεις όπως η Τουρκία επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να γεμίσουν το κενό που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση των παλαιών τάξεων.Εάν η διαμάχη παραμείνει περιορισμένη στη Συρία και στον διπλωματικό χώρο, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά εάν το Ισραήλ και η Τουρκία φτάσουν σε μια κατάσταση όπου κάθε ενέργεια του ενός θα θεωρείται ως άμεση απειλή για τον άλλον, ο κίνδυνος κλιμάκωσης θα αυξηθεί δραματικά.Το Ισραήλ σε αυτή τη χρονική στιγμή, μετά από τρία χρόνια πολέμου, αντιμετωπίζοντας όλα τα πεδία γύρω μας και μέσα μας, με έναν στρατό που είναι φθαρμένος και υποβαθμισμένος στις αποστολές του, με μια διαδικασία οικοδόμησης μιας στρατιωτικής δύναμης που είναι δαπανηρή και χρονοβόρα σε χρόνια και με αρκετές εσωτερικές προκλήσεις, δεν χρειάζεται και δεν θα ήταν σωστό να μετατρέψει την Τουρκία σε εχθρικό κράτος.Ο ορισμός της ως «κράτος συμφερόντων» είναι ένας επαρκής (και λιγότερο απειλητικός) ορισμός για να σηματοδοτήσει ότι έχει υπάρξει μια αλλαγή στην εστίαση του στρατιωτικού και πολιτικού συστήματος.Όλες οι πολεμικές δηλώσεις και οι μεγαλεπήβολες απειλές που έχουμε ακούσει και έχουμε βαρεθεί τα τελευταία χρόνια – είναι καιρός να τις αφήσουμε στην άκρη και να προχωρήσουμε σε μια μελετημένη, υπεύθυνη, ισορροπημένη και διορατική πολιτική.Η τουρκική πρόκληση είναι εδώ και θα μας συνοδεύσει στο εγγύς μέλλον. Ο χρόνος θα δείξει πού θα οδηγήσει η τρέχουσα σύγκρουση.Ταξίαρχος (ε.α.) Zvika Haimovitz, πρώην διοικητής της Διεύθυνσης Αεροπορικής Άμυνας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και νυν στρατηγικός σύμβουλος και ειδικός εθνικής ασφάλειας (mako.co.il).