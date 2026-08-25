Τα Ελληνικά Απάτσι φορτώνονται SPIKE NLOS και ετοιμάζονται για την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση! Σε εξέλιξη και η αναβάθμιση των «Alpha»

Σε ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια περνά το πρόγραμμα αναβάθμισης των επιθετικών ελικοπτέρων Apache AH-64A+ της Αεροπορίας Στρατού, καθώς...



Έως το τέλος του χρόνου όλα τα «Alpha» με νέα ηλεκτροοπτικά



Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται και το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τους επόμενους μήνες.



Οι πληροφορίες του OnAlert αναφέρουν ότι στόχος είναι έως το τέλος του 2026 να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των νέων ηλεκτροοπτικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύνολο των Apache AH-64A+.



Ταυτόχρονα θα συνεχίζεται η εγκατάσταση των συστημάτων SPIKE NLOS, ώστε μέχρι το τέλος του έτους σημαντικός αριθμός από τα εννέα ελικόπτερα που έχουν επιλεγεί να βρίσκεται ήδη στη νέα διαμόρφωση.



Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό σχεδιασμό, καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται πάνω σε ελικόπτερα ηλικίας περίπου τριών δεκαετιών, χωρίς όμως να «παγώνει» η επιχειρησιακή δραστηριότητα της Αεροπορίας Στρατού.



Η εμπειρία που αποκτούν τα ελληνικά τεχνικά κλιμάκια μέσα από τη συνεργασία τους με τους Ισραηλινούς θεωρείται επίσης σημαντική, καθώς δημιουργείται τεχνογνωσία που θα είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των ελικοπτέρων τα επόμενα χρόνια.

Σε ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια περνά το πρόγραμμα αναβάθμισης των επιθετικών ελικοπτέρων Apache AH-64A+ της Αεροπορίας Στρατού, καθώς οι εργασίες στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας έχουν πλέον ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς, ενώ το επόμενο μεγάλο ορόσημο αφορά την πρώτη πραγματική βολή του ισραηλινού κατευθυνόμενου βλήματος SPIKE NLOS από ελληνικό Apache.Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το OnAlert ο σχεδιασμός προβλέπει ότι πιθανότατα μέσα στον προσεχή Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δοκιμαστική βολή SPIKE NLOS από αναβαθμισμένο Apache AH-64A+, η οποία θα αποτελέσει το καθοριστικό βήμα για την πιστοποίηση του νέου οπλικού συστήματος πάνω στα ελληνικά επιθετικά ελικόπτερα.Πρόκειται ουσιαστικά για τη στιγμή κατά την οποία θα «συναντηθούν» επιχειρησιακά τα δύο μεγάλα σκέλη του προγράμματος. Ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτροοπτικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των παλαιότερων Apache και από την άλλη η ενσωμάτωση του SPIKE NLOS, του όπλου που αλλάζει κατακόρυφα τις δυνατότητες προσβολής στόχων από την Αεροπορία Στρατού.Οι εργασίες στη βάση της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου έχει στηθεί ουσιαστικά η «γραμμή» εκσυγχρονισμού των Apache A+, βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε πλήρη εξέλιξη.Τουλάχιστον σε πέντε ελικόπτερα έχει ήδη τοποθετηθεί το νέο ηλεκτροοπτικό σύστημα και τα ηλεκτρονικά που προβλέπει το πακέτο αναβάθμισης, με Ισραηλινούς τεχνικούς της Elbit Systems να εργάζονται εντατικά μαζί με Έλληνες τεχνικούς της Αεροπορίας Στρατού.Το πρόγραμμα αφορά συνολικά τα 19 Apache AH-64A+, τα οποία αποκτήθηκαν τη δεκαετία του ’90 και, παρά την ηλικία τους, εξακολουθούν να αποτελούν εξαιρετικά πολύτιμες πλατφόρμες για τον Στρατό Ξηράς.Η αναβάθμιση βασίζεται στην τεχνογνωσία που ανέπτυξε το Ισραήλ για τα δικά του Apache πρώτης γενιάς και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο μειονέκτημα των ελληνικών «Alpha» που δεν είναι άλλο από τη γήρανση των ηλεκτροοπτικών και ηλεκτρονικών συστημάτων τους και τις αυξανόμενες δυσκολίες τεχνικής υποστήριξης.Στην καρδιά του πακέτου βρίσκεται το νέο TADS – Target Acquisition Designation Sight, το οποίο αντικαθιστά τα παλαιότερης τεχνολογίας ηλεκτροοπτικά και προσφέρει στο πλήρωμα σαφώς αναβαθμισμένες δυνατότητες εντοπισμού, αναγνώρισης και κατάδειξης στόχων ημέρα και νύχτα.Το πακέτο περιλαμβάνει θερμική απεικόνιση, αισθητήρες ημέρας, laser αποστασιόμετρο και καταδείκτη στόχου, ενώ συνοδεύεται από παρεμβάσεις στα ηλεκτρονικά, στις επικοινωνίες και στα συστήματα αποστολής. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα επιτρέπει πολύ καλύτερη αξιοποίηση των όπλων του Apache, από το πυροβόλο και τις ρουκέτες έως τους Hellfire και, πλέον, τους SPIKE NLOS.Παράλληλα με τις εργασίες της Elbit, έχει αρχίσει να «τρέχει» και το δεύτερο σκέλος του προγράμματος, το οποίο αφορά την ενσωμάτωση των SPIKE NLOS.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τουλάχιστον ένα Apache A+ έχει ήδη τοποθετηθεί το σύστημα που απαιτείται για την εκτόξευση και αξιοποίηση των SPIKE NLOS, ανοίγοντας τον δρόμο για τις δοκιμές και την πρώτη πραγματική βολή.Η συγκεκριμένη εργασία αφορά το πακέτο της Rafael, της ισραηλινής εταιρείας που κατασκευάζει τον SPIKE NLOS, και πραγματοποιείται παράλληλα με τον ηλεκτρονικό και ηλεκτροοπτικό εκσυγχρονισμό.Ο σχεδιασμός προβλέπει συνολικά εννέα από τα 19 αναβαθμισμένα Apache A+ να αποκτήσουν δυνατότητα SPIKE NLOS, δημιουργώντας έναν ισχυρό πυρήνα επιθετικών ελικοπτέρων με δυνατότητα stand-off προσβολής.Η πρώτη βολή, εφόσον πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό μέσα στον Οκτώβριο, θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για δοκιμή ενός ακόμη όπλου, αλλά για την επιβεβαίωση της πλήρους συνεργασίας αισθητήρων, ηλεκτρονικών, συστήματος αποστολής, εκτοξευτή και πυραύλου πάνω στο ελληνικό Apache.Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των δεδομένων της βολής και οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε στη συνέχεια να ανοίξει ο δρόμος για την επιχειρησιακή αξιοποίηση του όπλου.