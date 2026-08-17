Άνω Λιόσια: Τραγωδία με 17χρονη νεκρή σε τροχαίο... Το ΙΧ που επέβαινε «καβάλησε» το πεζοδρόμιο και έπεσε σε κολώνα

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 όταν ο οδηγός ενός κόκκινου ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Φυλής, με κατεύθυνση από Χασιά προς Άνω Λιόσια, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να «καβαλήσει» το πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε μια κολώνα ηλεκτροφωτισμού την οποία, μάλιστα, γκρέμισε.Από το κόκκινο τζιπάκι, στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, ανασύρθηκε νεκρή η 17χρονη ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία με τους τρεις να νοσηλεύονται ελαφρά τραυματίες.Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το όχημα μετετράπη σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ενώ πλαστικά τμήματά του εκτινάχθηκαν σε απόσταση 20 μέτρων από την κολώνα που λύγισε και έπεσε στο έδαφος.Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.