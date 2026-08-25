Τα τεθωρακισμένα που μας προτείνει για συμπαραγωγή η Νότια Κορέα... Πόσο θα μας ωφελούσε η πρόταση συμπαραγωγής τους;

Η Νότια Κορέα δεν προσέγγισε φέτος την Ελλάδα μόνο για να πουλήσει ένα ακόμη οπλικό σύστημα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Σεο...



K806: Η Λύση για Μαζική Ανανέωση



Το δεύτερο όχημα είναι το μικρότερο K806, μια τροχοφόρα πλατφόρμα 6x6 που συμπληρώνει το K808.



Το K806 έχει σχεδιαστεί για αποστολές όπως μεταφορά προσωπικού, αναγνώριση, συνοδείες, προστασία εγκαταστάσεων και επιχειρήσεις ασφαλείας. Δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ένα βαρύ όχημα μάχης, αλλά ακριβώς γι' αυτό θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμο.



Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μεγάλο αριθμό σύγχρονων οχημάτων και όχι μόνο από λίγες ακριβές πλατφόρμες πρώτης γραμμής. Ένα K806 θα μπορούσε να καλύψει πολλές δευτερεύουσες αλλά απολύτως απαραίτητες αποστολές.



Επιπλέον, η κοινή οικογένεια με το K808 θα μπορούσε να μειώσει την πολυπλοκότητα σε ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση.



Με άλλα λόγια, ένα πιθανό ελληνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιεί K808 στις πιο απαιτητικές μονάδες και K806 για τις υπόλοιπες ανάγκες, δημιουργώντας έναν ενιαίο στόλο τροχοφόρων οχημάτων.



K21: Το Απόλυτο ΤΟΜΑ



Αν όμως η κορεατική πρόταση αφορά πραγματικά μαχητικά τεθωρακισμένα, τότε το K21 είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή.



Το K21 είναι ερπυστριοφόρο όχημα μάχης πεζικού, βάρους περίπου 25 τόνων, με κινητήρα 750 ίππων και μέγιστη ταχύτητα περίπου 70 χιλιομέτρων την ώρα. Με πλήρωμα τριών ατόμων μπορεί να μεταφέρει εννέα στρατιώτες.



Το κύριο όπλο του είναι πυροβόλο 40 χιλιοστών, ενώ μπορεί να φέρει και αντιαρματικά συστήματα. Διαθέτει επίσης αμφίβια ικανότητα.



Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε απλώς για ένα προστατευμένο όχημα μεταφοράς. Το K21 είναι σχεδιασμένο να πολεμά μαζί με τεθωρακισμένες μονάδες και να παρέχει στο πεζικό σημαντική ισχύ πυρός, προστασία και αισθητήρες.



Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο όχημα θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για τον εκσυγχρονισμό του μηχανοκίνητου πεζικού και την αντικατάσταση παλαιότερων ερπυστριοφόρων μέσων.



Το κόστος που αναφέρεται σε ανοιχτές πηγές βρίσκεται περίπου στην περιοχή των 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά όχημα, όμως μια ελληνική διαμόρφωση με διαφορετικά ηλεκτρονικά, επικοινωνίες, οπλισμό και ελληνική συμμετοχή θα μπορούσε να είναι ακριβότερη.



K2 BLACK PANTHER: Ακριβό Αλλά Αποτελεσματικό



Και τέλος υπάρχει το K2 Black Panther. Εδώ όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι το K2 περιλαμβάνεται στην ελληνική πρόταση για συμπαραγωγή.



Το αναφέρουμε επειδή αποτελεί το κορυφαίο χερσαίο προϊόν της Hyundai Rotem και επειδή η Νότια Κορέα έχει ήδη προχωρήσει σε μοντέλο εξαγωγής και παραγωγής του στην Πολωνία.



Το K2 διαθέτει πυροβόλο 120 χιλιοστών με αυτόματο σύστημα γέμισης, κινητήρα 1.500 ίππων και βάρος περίπου 55 τόνους. Πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα άρματα μάχης της κατηγορίας του.



Ωστόσο, για την Ελλάδα η επιλογή αυτή θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Η χώρα μας έχει ήδη επενδύσει σημαντικά στα Leopard 2 και η αντικατάστασή τους θα απαιτούσε τεράστιο κόστος όχι μόνο αγοράς αλλά και υποδομών, εκπαίδευσης, ανταλλακτικών και πυρομαχικών.



Άρα, αν η Ελλάδα εξετάζει πραγματικά μια κορεατική πρόταση συμπαραγωγής, ίσως η πιο λογική λύση να μην είναι η αγορά νέων αρμάτων.



Το μεγαλύτερο όφελος θα μπορούσε να έρθει από έναν συνδυασμό K808, K806 και K21, ο οποίος θα επέτρεπε σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων και δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ομοιογενούς στόλου.



Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό νόημα της λέξης «συμπαραγωγή».



Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς να αγοράσει οχήματα από τη Νότια Κορέα. Το σημαντικό είναι να αποκτήσει τεχνογνωσία, παραγωγικές δυνατότητες, συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και, ιδανικά, μια γραμμή παραγωγής που θα μπορεί στο μέλλον να υποστηρίζει και ελληνικές εκδόσεις ή ακόμη και εξαγωγές.



Αν αυτό επιτευχθεί, η συμφωνία δεν θα είναι απλώς μια αγορά τεθωρακισμένων. Θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για την αναγέννηση της ελληνικής παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων.



Και τελικά, ίσως αυτό να είναι πολύ πιο σημαντικό από το ίδιο το όχημα που θα επιλέξει ο Ελληνικός Στρατός. pentapostagma.gr

Η Νότια Κορέα δεν προσέγγισε φέτος την Ελλάδα μόνο για να πουλήσει ένα ακόμη οπλικό σύστημα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Σεούλ κατέθεσε στην Αθήνα προτάσεις για σημαντική αμυντική συνεργασία, που περιλαμβάνει υποβρύχια, αναβάθμιση των ελληνικών Type 214, συστήματα συνεργασίας επανδρωμένων και μη επανδρωμένων μέσων, αλλά και στρατιωτικά οχήματα με προοπτική συμπαραγωγής στην Ελλάδα.Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται ακριβώς εδώ. Δεν έχει γίνει γνωστό δημόσια ποια συγκεκριμένα τεθωρακισμένα περιλάμβανε η πρόταση. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα πήρε προσφορά για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Μπορούμε όμως να εξετάσουμε τα σημαντικότερα κορεατικά οχήματα και να δούμε ποια ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού.Και υπάρχουν τρεις, ίσως και τέσσερις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες επιλογές.Αν έπρεπε να επιλέξουμε ένα όχημα ως πιθανότερο υποψήφιο, αυτό θα ήταν το K808 της Hyundai Rotem.Πρόκειται για τροχοφόρο τεθωρακισμένο 8x8, βάρους περίπου 20 τόνων, με κινητήρα 420 ίππων, μέγιστη ταχύτητα περίπου 100 χιλιομέτρων την ώρα και δυνατότητα μεταφοράς εννέα στρατιωτών, εκτός από το διμελές πλήρωμα. Διαθέτει επίσης αμφίβια ικανότητα, με ταχύτητα στο νερό περίπου 8 χιλιόμετρα την ώρα.Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αποτελεί πολυμορφική πλατφόρμα. Μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού ή μεγαλύτερο πυργίσκο και να χρησιμοποιηθεί ως όχημα μεταφοράς προσωπικού, αναγνώρισης, διοίκησης, φορέας όλμου ή άλλων συστημάτων.Για την Ελλάδα, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένα σύγχρονο 8x8 μπορεί να μεταφέρει γρήγορα προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ παράλληλα προσφέρει καλύτερη προστασία και αισθητήρες από τα παλαιότερα οχήματα που εξακολουθούν να υπηρετούν.Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η κορεατική βιομηχανία έχει ήδη συζητήσει με την Πολωνία την ανάπτυξη και παραγωγή νέας τροχοφόρας πλατφόρμας βασισμένης στην κορεατική τεχνολογία. Άρα η ιδέα της συμπαραγωγής δεν είναι θεωρητική.Το ακριβές κόστος μιας ελληνικής έκδοσης δεν είναι γνωστό και θα εξαρτηθεί από την ποσότητα, τον οπλισμό, τα ηλεκτρονικά και το ποσοστό ελληνικής συμμετοχής.