Μητέρα, προστάτιδα, τιμώμενη, ιερό πρόσωπο.... Διαβάστε τη θαυματουργή προσευχή στην Παναγία Γιάτρισσα!









Η ιστορία της Αγίας εικόνας της Παναγίας της Γιάτρισσας στο Λουτράκι:Κάθε καλοκαίρι ερχόταν στο Λουτράκι για ιαματικά λουτρά μια γυναίκα ονόματι Μαρία, που ήταν μαία. Έμενε στο σπίτι της Μαρίας Σώκου, με την οποία είχε φιλικές σχέσεις. Η Μαρία αυτή όταν πήγε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, έφερε ένα δώρο στη Μαρία Σώκου, την εικόνα της Παναγίας με βρέφος το Χριστό στην αριστερή της πλευρά. Στα Ιεροσόλυμα, ο πωλητής είχε πει στη Μαρία, να δώσει την εικόνα σε Θεοσεβείς ανθρώπους, που να πιστεύουν σ’ αυτήν, να της ανάβουν κεριά και το καντήλι της να καίει μέρα και νύχτα, διότι είναι θαυματουργή εικόνα.Η Μαρία όλα αυτά τα είπε στη Μαρία Σώκου. Ακόμη της είπε ότι μετά από 20 μέρες από την παράδοση της Αγίας εικόνας θα πεθάνει όπως και έγινε.Η εικόνα ήλθε στα χέρια της Σώκου το 1928. Η ευλάβεια των κατοίκων του Λουτρακίου, αλλά και ξένων με το χρόνο μεγάλωνε. Τότε σκέφτηκαν να κάνουν μια εκκλησία. Δημιουργήθηκε μία επιτροπή με την βοήθεια του τότε Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Κορινθίας Δαμασκηνού και των Δωρητών, και έκτισαν σε οικόπεδο που τους προσέφερε ο Ιωάννης Μάρρας απέναντι από την σημερινή εκκλησία τον πρώτο ναό της Παναγίας της Γιάτρισσας, ονομάστηκε έτσι λόγω των θαυμάτων θεραπείας που έκανε.Παναγία η Γιάτρισσα ονομάζεται και το μοναστήρι που βρίσκεται στον Ταϋγετο σε υψόμετρο 1100 μέτρων, και γιορτάζει ανήμερα του Γενεσίου της Θεοτόκου. Στην μονή υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και αγίασμα.Η θαυματουργή προσευχή στην Παναγία Γιάτρισσα:Χαίρε ω Μεγαλόχαρη Παρθένε ΕυλογημένηΕσύ γιατρεύεις την καρδιά την κάθε πονεμένηΠάντα την θεία χάρη σου όλη επικαλούμαιΚαί την Γλυκιά Μανούλα τους ζητούν να γιατρευτούνεΕίσαι η Μάνα η Στοργική που δεν κρατάς κακίαΒασίλισσα Βασιλισσών Γιάτρισσα ΠαναγίαΜνήσθητι και τον δούλου Σου (τάδε) που σε έχει ζωγραφίσεικαι αν είναι ανειδίκευτος Εσύ τον εξειδικεύσειςΕγώ είμαι η Γιάτρισσα όπου με λεν Μαρίακαι ο Θεός με βάπτισε Δέσποινα Παναγία.Ω Παναγία μου Γιάτρισσα γλυκιά μας Παναγία.Πού οι Αγγέλοι εκτελούν την κάθε προσταγή σου.Δώσε σε κάθε ασθενή που σε επικαλείταιΥγεία εις στο Σώμα του, μαζί και στην ψυχή του.Όλος ο κόσμος Ερωτά, που θαύρη Σωτηρίαμες την Σχολή της Γιάτρισσας που δίνει ευλογίαθα είναι η σχολή αυτή στον κόσμο η πιο ξακουστήκαι με Μεγάλη Προσευχή θα δώσωμεν εις τον καθήότι η καρδιά του μας ζητείΆσπιλε και Αμόλυντε Γιάτρισσα Παναγία δώσε σε κάθε άρρωστο στο σώμα του υγεία.Αμήν.