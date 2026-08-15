Το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να βομβαρδιστούν οι Τούρκοι στην κατεχόμενη Βόρεια Συρία αλλά... ο Τραμπ ΜΠΛΟΚΑΡΕ τις αεροπορικές επιδρομές!

Το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα στη Συρία εναντίον τουρκικών στόχων ή τουρκικά υποστηριζόμενων δυνάμεων,...





Στις συγκεκριμένες περιοχές της Βόρειας Συρίας όπου συνεχίζεται η τουρκική κατοχή ζουν στην πλειοψηφία τους Κουρδικοί πληθυσμοί κι αυτός είναι ο λόγος της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας εκεί.



Η κίνηση έρχεται καθώς η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν σύμφωνο συλλογικής άμυνας που τις δεσμεύει να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε επίθεση σε ένα μέλος ως επίθεση σε όλα, και καθώς ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να προσχωρήσει στη συμμαχία «στο επόμενο στάδιο».









Ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν στη λεκάνη του Γιαρμούκ στη δυτική ύπαιθρο της Ντεράα με 12 στρατιωτικά οχήματα και δύο drones, εισερχόμενες προς το χωριό Τζαμλέχ και συνεχίζοντας προς τη Σαϊσούν, όπου τοποθέτησαν δυνάμεις στη γέφυρα μεταξύ κατοικημένων περιοχών και έστησαν σημείο ελέγχου για την επιθεώρηση των διερχομένων.







Ο Τούρκος Πρέσβης Νουχ Γιλμάζ δήλωσε στο Syria Now ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφθεί τη Συρία πριν από το τέλος του έτους και ελπίζει να προσευχηθεί στο Τέμενος των Ομεϋαδών, μια υπόσχεση που είχε δώσει το 2012 ενώ προέβλεπε την πτώση του Άσαντ.



Πολλοί υπέθεταν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα έφτανε πρώτος στη Δαμασκό.



Ο εμίρης του Κατάρ έφτασε εκεί τον Ιανουάριο του 2025, ο Ζελένσκι τον Απρίλιο, ο Μακρόν τον Ιούλιο. Ταυτόχρονα -όπως γράωαμε νωρίτερα- ο γενιτσαρεμένος κούρδος και υπουργός Εξωτερικών της τουρκίας φωτογραφήθηκε προχθές με χάρτη της... μεγάλης Παλαιστίνης και εξαφανισμένο το Ισραήλ προκαλώντας για ακόμη μια φορά την οργή και την αντίδραση της Ιερουσαλήμ.Ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν στη λεκάνη του Γιαρμούκ στη δυτική ύπαιθρο της Ντεράα με 12 στρατιωτικά οχήματα και δύο drones, εισερχόμενες προς το χωριό Τζαμλέχ και συνεχίζοντας προς τη Σαϊσούν, όπου τοποθέτησαν δυνάμεις στη γέφυρα μεταξύ κατοικημένων περιοχών και έστησαν σημείο ελέγχου για την επιθεώρηση των διερχομένων.Ο Τούρκος Πρέσβης Νουχ Γιλμάζ δήλωσε στο Syria Now ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα επισκεφθεί τη Συρία πριν από το τέλος του έτους και ελπίζει να προσευχηθεί στο Τέμενος των Ομεϋαδών, μια υπόσχεση που είχε δώσει το 2012 ενώ προέβλεπε την πτώση του Άσαντ.Πολλοί υπέθεταν ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα έφτανε πρώτος στη Δαμασκό.Ο εμίρης του Κατάρ έφτασε εκεί τον Ιανουάριο του 2025, ο Ζελένσκι τον Απρίλιο, ο Μακρόν τον Ιούλιο.

Το Ισραήλ ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα στη Συρία εναντίον τουρκικών στόχων ή τουρκικά υποστηριζόμενων δυνάμεων, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ παρενέβη προσωπικά και μπλόκαρε την επιχείρηση, ανέφερε το ισραηλινό Channel 13, στο πιο πρόσφατο περιστατικό συγκράτησης της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης στη χώρα.