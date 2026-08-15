Χάος στη Μάνη από τη σφοδρή νεροποντή: Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό στο Οίτυλο, δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Κοκκάλα

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική και έντονη νεροποντή στη Μάνη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με την Κοκκάλα και το Οίτυλο να βρίσκον...

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ξαφνική και έντονη νεροποντή στη Μάνη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, με την Κοκκάλα και το Οίτυλο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν.Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού σε περιοχές της Μάνης, κατέκλυσαν δρόμους και δημιούργησαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και άφησαν πίσω τους τοπία καταστροφής.Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην Κοκκάλα, όπου η καταρρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο του χωριού σε ορμητικό χείμαρρο. Το νερό κατέβαινε με μεγάλη δύναμη προς τη θάλασσα, παρασύροντας ό,τι έβρισκε στην πορεία του.

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα και σε κατοικίες και τουριστικά καταλύματα. Σε ορισμένα σημεία, η στάθμη του νερού ανέβηκε σημαντικά, φτάνοντας μέχρι τα παράθυρα κτιρίων και εισχωρώντας στο εσωτερικό τους.





Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την περιοχή, τμήμα δρόμου μήκους περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, δείχνοντας το μέγεθος της ζημιάς που άφησε πίσω της η νεροποντή.Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε και στο Οίτυλο. Η ισχυρή βροχή μετέτρεψε σημεία του οικισμού σε έναν τεράστιο «καταρράκτη», με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν με ορμή και να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων που έπληξαν τη Μάνη μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και κτίρια.Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι “επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.