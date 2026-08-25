Ιράν: Ουρές έξω από βενζινάδικα στην Τεχεράνη μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών κυρώσεων

Ανησυχία προκάλεσαν στους Ιρανούς, οι νέες κυρώσεις που αποφάσισε να επιβάλει η Ουάσινγκτον, η οποία ορκίστηκε να «στραγγαλίσει οικονομι...



«Ισχυρή πίεση»



Εν αναμονή, πολλοί οδηγοί, με τα αυτοκίνητα ή τις μηχανές τους, κατέκλυσαν σήμερα τα πρατήρια καυσίμων στην Τεχεράνη.



«Φυσικά, οι κυρώσεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, οι πολίτες υποφέρουν», είτε είναι «οικονομικά άνετοι» είτε «άποροι», δήλωσε ο Μεχντί Γιαζντιάν, ένας μεσίτης ακινήτων που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας.



Όμως, «ο λαός μας είναι δυνατός. Αυτές οι κυρώσεις διαρκούν εδώ και 47 χρόνια», συμπλήρωσε ο 55χρονος άνδρας.



«Εμείς, οι Ιρανοί, δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, όμως πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα είναι κυρίως οικονομικός και θα ασκήσει μεγάλη πίεση στον πληθυσμό και ίσως υπάρξουν ξανά κινητοποιήσεις», είπε η Κία Φαραχανί, μια 45χρονη καθηγήτρια αγγλικών.





Μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρά έξω από ένα βενζινάδικο στην Τεχεράνη (AP Photo/Vahid Salemi)



Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πρέπει να «τερματιστούν αμέσως» οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων». Ο αριθμός των εκτελέσεων, ιδίως σε σχέση με το κίνημα αμφισβήτησης, αυξήθηκε στο Ιράν από την αρχή του πολέμου, που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης. Ένα κίνημα διαμαρτυρίας, που είχε ξεσπάσει αρχικά στα τέλη Δεκεμβρίου εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής, μετατράπηκε σύντομα σε ογκώδεις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν την 8η και 9η Ιανουαρίου και προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους.Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως πρέπει να «τερματιστούν αμέσως» οι εκτελέσεις διαδηλωτών, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση γιγαντιαίων διαστάσεων». Ο αριθμός των εκτελέσεων, ιδίως σε σχέση με το κίνημα αμφισβήτησης, αυξήθηκε στο Ιράν από την αρχή του πολέμου, που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.