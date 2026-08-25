Το αρχαίο ελληνικό άγαλμα που βρίσκεται ξαπλωμένο εδώ και αιώνες... Εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα που προκαλεί δέος



Το αρχαίο ελληνικό άγαλμα που βρίσκεται ξαπλωμένο εδώ και αιώνες



Ας ξεκινήσουμε μιλώντας γενικά για το νησί όσον αφορά αυτά που έχει να σου δείξει ως ιστορία. Η αλήθεια είναι πως η Νάξος είναι ιδιαίτερα φημισμένη και για την ιστορία της αλλά και τα σπουδαίας αξίας μνημεία της. Ένα από αυτά μνημεία και ταυτόχρονα αξιοθέατα είναι ένα το οποίο βρίσκεται ξαπλωμένο εδώ και αιώνες. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα από τα πλέον ξεχωριστά και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της Νάξου και ταυτόχρονας ολόκληρης της Ελλάδος. Ο λόγος για τον Κούρο του Απόλλωνα.



Ο Κούρος του Απόλλωνα είναι ένα εντυπωσιακό, γιγάντιο και μισοτελειωμένο ανδρικό άγαλμα. Βρίκεται ξαπλωνένο στη γη, στο παραθαλάσσιο χωριό του Απόλλωνα. Στη θέση αυτή βρίσκεται εδώ και αιώνες καθώς δεν αποκολλήθηκε ποτέ από αυτό. Το άγαλμα του Κούρου που είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, έχει ύψος 10,45 μέτρα και δεν μπορεί παρά να τραβά τα βλέμματα επισκεπτών αλλά και όσων βλέπουν φωτογραφίες από αυτό. Η Νάξος μπορεί να καμαρώνει γι’ αυτό!



Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο συγκεκριμένος Κούρος του Απόλλωνα εικάζεται ότι έχει κατασκευαστεί στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ.. Επίσης θεωρείται όσον αφορά το τι δείχνει, ότι παριστάνει τον θεό Διόνυσο ή το θεό Απόλλωνα. Και οι δύο αυτοί θεοί λατρεύτηκαν στην Νάξο και οι ειδικοί διαφωνούν για το ποιον παριστάνει. Η αλήθεια τελικά είναι ότι για όποιον κι αν αποφασίστηκε να κατασκευαστεί, αποτελεί ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αρχαία ευρήματα της χώρας. Και λόγω του μεγέθους αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο το βλέπεις, ξαπλωμένο στο έδαφος. Μοιάζει σαν να ήταν μια μέρα πριν όταν ο τεχνίτης που το σκάλιζε, άφησε στη μέση τη δουλειά του πριν προλάβει να τον τελειώσει…



Η Νάξος είναι ένας προορισμός για όλες τις εποχές με αξιοθέατα που σε συναρπάζουν! exploringgreece.tv

Κάθε φορά που κάνεις ένα ταξίδι αναψυχής σε ένα μέρος της Ελλάδας, μπορείς με αυτό τον τρόπο να κάνεις και ένα νοητό ταξίδι στην ιστορία της. Κάποιες τοποθεσίες της χώρας μας φημίζονται ακόμη περισσότερο για τα υπολείμματα που έχει αφήσει πίσω της η αρχαία ελληνική τέχνη και ιστορία. Ένα από αυτά είναι και η Νάξος. Ένα νησί που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά που άνετα θα επισκεπτόμασταν και το χειμώνα. Για να μπούμε στο ρυθμό των ντόπιων και να τους δούμε σε πιο ήσυχους ρυθμούς. Για να φάμε σε ένα μικρό μαγαζάκι ντόπιες γεύσεις και να μιλήσουμε για ιστορίες από το παρελθόν. Εκεί, λοιπόν, βρίσκεται και ένα ξεχωριστό αξιοθέατο.