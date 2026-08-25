Αυτό το ξέρετε...;;; Πώς προέκυψε η φράση: «Αυγά σου καθαρίζουν»

Από πού βγήκε η φράση: «Αυγά σου καθαρίζουν;». Που έχει τις ρίζες της η γνωστή σε ολους μας φράση; Τί σχέση μπορεί να έχει με τον Νέρωνα; Η...





Γι’ αυτό οι άνθρωποι έμοιαζαν να γελούσαν χωρίς λόγο, αλλά η αιτία ήταν… τα αυγά! Έτσι, καθιερώθηκε η φράση «Αυγά σου καθαρίζουν;» Ο αυγοπόλεμος ως έθιμο υιοθετήθηκε και σε άλλες περιοχές όπως ο Πόντος και συνεχίζεται ως τις μέρες μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας….



Πηγή: mixanitouxronou.gr





Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ευγενείς, αλλά και δούλοι απαγορευόταν να συμμετάσχουν, ωστόσο η πρώτη εκδοχή φαίνεται να είναι η επικρατέστερη. Το σίγουρο είναι ότι η παράξενη αυτή γιορτή συγκινούσε ιδιαίτερα τον αυτοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος επιδιδόταν σε αυγοπόλεμο κατά των αξιωματούχων του, ξεχνώντας για λίγο τη θέση του….Λέγεται μάλιστα ότι το έθιμο με τα αυγά τον διασκέδαζε τόσο, που δεν μπορούσε να περιμένει τον επόμενο Μάιο και το συνέχιζε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανάλογα με τη διάθεσή του. Το πέταγμα των αυγών ήταν μια τόσο αστεία διαδικασία που ακόμα και η ανάμνησή της σκορπούσε το γέλιο.