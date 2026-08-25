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Ελεύθερος μέχρι τη δίκη ο σύζυγος της γνωστής παρουσιάστριας – Του ασκήθηκε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη

Αυγούστου 25, 2026

  Στις 27 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, μετά τ...

 



Στις 27 Αυγούστου θα βρεθεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο σύζυγος γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας, μετά τη σύλληψή του για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο εισαγγελέας του άσκησε δίωξη για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, η οποία φέρεται να τελέστηκε παρουσία ανηλίκου. Ο συνήγορος υπεράσπισής του ζήτησε να δοθεί ολιγοήμερη αναβολή.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το δικαστήριο ανέβαλε για την Πέμπτη 27 Αυγούστου και αποφάσισε την άρση της κράτησής του, επιβάλλοντας ως περιοριστικό όρο να μην επιστρέψει στην κοινή κατοικία και να διαμένει σε διαφορετικό σπίτι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η καταγγέλλουσα δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά μέσω του δικηγόρου της γνωστοποίησε άτυπα ότι έχει ήδη γίνει δήλωση ανάκλησης του περιστατικού.

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