Πάτρα: Συνελήφθη μετά από καταγγελία κατοίκων, άνδρας για απόπειρα εμπρησμού στον Καστελόκαμπο

Στη σύλληψη 30χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκ...

Στη σύλληψη 30χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Καστελόκαμπου στην Πάτρα, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι επιχειρούσε να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση.Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα έρευνες και εντόπισαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και αναπτήρας.Πηγή: skai.gr