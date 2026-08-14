Η ICE -κατά της λαθρομετενάστευσης- σχεδιάζει να δώσει στους πράκτορές της γάντια που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροσόκ

Ένα ακόμη «όπλο» στα χέρια των πρακτόρων της δίνει η ICE: Γάντια που μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροσόκ, σύμφωνα με το Associated Press. Η...









Ο Πίτερς δήλωσε ότι πιστεύει ότι η αγορά αυτή από την ICE θα είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα. Δήλωσε επίσης, ότι μπορεί να φανταστεί τους αξιωματικούς της ICE να χρησιμοποιούν τα γάντια για να απομακρύνουν άτομα που δεν συνεργάζονται από αυτοκίνητα και σπίτια, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο από κέντρα κράτησης.



Το σχέδιο αυτό ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι οι αξιωματικοί της ICE βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με κατηγορίες για άσκηση βίας χωρίς να λογοδοτούν. Ο Πίτερς δήλωσε ότι πιστεύει ότι η αγορά αυτή από την ICE θα είναι πιθανότατα η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία μέχρι σήμερα. Δήλωσε επίσης, ότι μπορεί να φανταστεί τους αξιωματικούς της ICE να χρησιμοποιούν τα γάντια για να απομακρύνουν άτομα που δεν συνεργάζονται από αυτοκίνητα και σπίτια, καθώς και κατά την είσοδο και έξοδο από κέντρα κράτησης.Το σχέδιο αυτό ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι οι αξιωματικοί της ICE βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με κατηγορίες για άσκηση βίας χωρίς να λογοδοτούν.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 20 εκατομμύρια δολάρια (17,3 εκατ. ευρώ) για την αγορά χιλιάδων «συσκευών αγώγιμης απόσπασης της προσοχής» για αξιωματικούς και πράκτορες έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (10/8) από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.Οι συσκευές είναι γνωστές ως G.L.O.V.E., που σημαίνει Generated Low Output Voltage Emitter (Ενεργοποιημένος Πομπός Χαμηλής Τάσης Εξόδου) και κατασκευάζονται από την Compliant Technologies LLC στο Λέξινγκτον του Κεντάκι. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα γάντια έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από ορισμένες φυλακές και αστυνομικά τμήματα.Η Compliant Technologies αναφέρει ότι οι συσκευές λειτουργούν ως ένα κανονικό ζευγάρι γάντια περιπολίας, έως ότου οι αστυνομικοί πατήσουν έναν διακόπτη για να ενεργοποιήσουν την ηλεκτρική τους λειτουργία.Τα γάντια πρέπει να εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα κάποιου για να παρέχουν ένα ερέθισμα πόνου που συνήθως βοηθά έναν αστυνομικό να ακινητοποιήσει ένα άτομο μέσα σε δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την εταιρεία.«Είναι άμεσο και θα σας αποσπάσει την προσοχή. Σαν τσίμπημα μέλισσας» σχολίασε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Πρόληψη των Θανάτων υπό Κράτηση, Τζον Πίτερς ο οποίος μελετά τον τρόπο με τον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο αυτό. «Αν ο αστυνομικός αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφή αντίστασης από το άτομο, αυτό είναι σίγουρα ένα αποτελεσματικό εργαλείο».