Δύο συλλήψεις και μία ταυτοποίηση για επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου κατά τη διάρκεια της φωτιάς στη Χαλκιδική

Συνελήφθησαν σήμερα (14 Αυγούστου 2026) τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, 2 ημεδαποί άνδρες γ...



Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, χθες 13 Αυγούστου 2026, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε ειδησεογραφικά πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, και τους αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο, ενώ παράλληλα τους απείλησαν και τους εξύβρισαν, προκαλώντας επιπλέον φθορές στο κινητό γυναίκας δημοσιογράφου.



Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Συνελήφθησαν σήμερα (14 Αυγούστου 2026) τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, 2 ημεδαποί άνδρες για τα αδικήματα της κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, πράξεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου σε περιοχή της Χαλκιδικής.