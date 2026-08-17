Θράσος και πρόκληση από την τουρκία: «Τα θαλάσσια πάρκα βρίσκονται στην τουρκική δικαιοδοσία» κι ας είναι έξω από τα χωρικά τους ύδατα

Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές...



Πού βρίσκονται τα δύο πάρκα σύμφωνα με δημοσίευμα της Haber Turk



Το πρώτο από τα δύο πάρκα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή «Φετιγιέ-Κας», στις τουρκικές ακτές της νοτιοδυτικής Τουρκίας. Η περιοχή εκτείνεται κατά μήκος των ακτών που βρίσκονται ανάμεσα στη Φετιγιέ, στην επαρχία Μούγλα, και το Κας, στην επαρχία Αττάλειας, απέναντι από το ανατολικό τμήμα του ελληνικού νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελλόριζου. Η ίδια η τουρκική πλατφόρμα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αναφέρει την περιοχή ως «Fethiye-Kaş Marine Protected Area» και επισημαίνει τη σημασία της για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και ιδιαίτερα για τα κητώδη.



Το δεύτερο πάρκο βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, σε θαλάσσια ζώνη στα βορειοδυτικά της Τουρκίας. Η περιοχή τοποθετείται απέναντι από τη βόρεια Ελλάδα και εκτείνεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τη χερσόνησο της Καλλίπολης προς τις ακτές της Ανατολικής Θράκης, με κατεύθυνση προς τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ) στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Πρόκειται, δηλαδή, για μια περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Αιγαίου, κοντά στην είσοδο των Δαρδανελλίων και στις τουρκικές ακτές της Ανατολικής Θράκης.



Η γεωγραφική τοποθέτηση των δύο περιοχών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν πρόκειται απλώς για δύο παράκτιες ζώνες προστασίας. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον τουρκικό σχεδιασμό συνδέονται με τις ευρύτερες τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι στο Αιγαίο δεν έχει υπάρξει συνολική οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ότι οι σχετικές θαλάσσιες διεκδικήσεις παραμένουν αντικείμενο διαφωνίας.

Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο.Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.Σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων δεν περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Ωστόσο, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μπορεί να επεκτείνεται και σε περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων, τις οποίες θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία.Η συγκεκριμένη θέση αμφισβητείται από την ελληνική πλευρά, η οποία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες τουρκικές ζώνες εκτείνονται και σε περιοχές όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει θαλάσσια δικαιώματα.