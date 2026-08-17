Πέντε μήνες έκανε τον χαζό ο Βενιζέλος! 17 Αυγούστου 1913... Οι ελληνικές αρχές εγκαταστάθηκαν επίσημα στο Καστελλόριζο!

Την 1η Μαρτίου 1913, οι κάτοικοι του Καστελόριζου επαναστάτησαν, έδιωξαν την οθωμανική φρουρά και κήρυξαν την ένωση του νησιού με την Ελ...

Την 1η Μαρτίου 1913, οι κάτοικοι του Καστελόριζου επαναστάτησαν, έδιωξαν την οθωμανική φρουρά και κήρυξαν την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Η τουρκική φρουρά και ο διοικητής παραδόθηκαν ή συνελήφθησαν χωρίς σοβαρή αντίσταση.Στις 29 Μαρτίου 1913 οι επαναστατημένοι συνήλθαν στον Άγιο Κωνσταντίνο και υπέγραψαν επίσημο ενωτικό ψήφισμα για την ένωση με την Ελλάδα.Η ελληνική κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, φοβούμενη τις διπλωματικές επιπτώσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις και την εγγύτητα του νησιού με τις τουρκικές ακτές, απέφευγε αρχικά την άμεση προσάρτηση.Μετά το ενωτικό ψήφισμα της 29ης Μαρτίου, το νησί διοικήθηκε προσωρινά από τοπική επιτροπή. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων, ο αποκλεισμός και οι εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ των κατοίκων δημιούργησαν έκρυθμη κατάσταση.Για να αποκατασταθεί η τάξη χωρίς να προκληθεί διεθνές διπλωματικό επεισόδιο, η Αθήνα έστειλε μυστικά τον δικηγόρο Βασίλειο Τζαβέλλα από τη Σάμο. Έφτασε στο νησί την 1η Αυγούστου 1913. Ο Τζαβέλλας ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή, αλλά έφερε τον τίτλο του «συμβούλου» της κοινότητας, ώστε η Ελλάδα να διατηρεί μια τυπική απόσταση στις διεθνείς πιέσεις.Στις 17 Αυγούστου 1913: Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την οργάνωση των τοπικών υπηρεσιών, οι ελληνικές Αρχές εγκαταστάθηκαν με κάθε επισημότητα στο νησί, επισφραγίζοντας την de facto ελληνική διοίκηση.