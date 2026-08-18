Χαλασμός Κυρίου σε Λευκωσία, Λάρνακα και ορεινά: Καταρρακτώδεις βροχές μέσα του Αυγούστου – Πλημμύρισαν Γρίβα Διγενή και 28ης Οκτωβρίου

Αυγουστιάτικες βροχές σημειώνονται για ακόμα μια ημέρα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Σήμερα τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και επ...











Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, στην επαρχία Λευκωσίας.



Μέχρι τις 19:30, εργάστηκαν έξι συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και δύο συνεργεία από την Εθελοντική Ομάδα SupportCY.



Οι κλήσεις αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ρυμουλκήσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς επίσης σπινθηρισμούς καλωδίων της ΑΗΚ.



Τα συνεργεία συνεχίζουν μέχρι την αποπεράτωση όλων των κλήσεων και παραμένουν σε επιφυλακή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ανταποκρίθηκε σε 27 κλήσεις που σχετίζονται με τις έντονες βροχοπτώσεις, στην επαρχία Λευκωσίας.Μέχρι τις 19:30, εργάστηκαν έξι συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας και δύο συνεργεία από την Εθελοντική Ομάδα SupportCY.Οι κλήσεις αφορούσαν ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων, αντλήσεις νερού από πλημμυρισμένα υπόγεια υποστατικών, ρυμουλκήσεις οχημάτων από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς επίσης σπινθηρισμούς καλωδίων της ΑΗΚ.Τα συνεργεία συνεχίζουν μέχρι την αποπεράτωση όλων των κλήσεων και παραμένουν σε επιφυλακή.

Αυγουστιάτικες βροχές σημειώνονται για ακόμα μια ημέρα σε διάφορες περιοχές της Κύπρου. Σήμερα τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και επηρεάζουν άμεσα την πόλη της Λευκωσίας, καθώς και τη Λάρνακα.Καταρρακτώδεις βροχές άρχισαν να πέφτουν και σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας, γύρω στις 16:00, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται σε πλήθος κλήσεων για βοήθεια.Η Αστυνομία προειδοποίησε τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, καθώς και στη λεωφόρο Γεώργιου Γρίβα Διγενή.Σε βίντεο που ακολουθεί, φαίνεται να έχει συσσωρευτεί αρκετό νερό και στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει να κατέρχεται νερό στον ποταμό Πεδιαίο.