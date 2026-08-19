Σαν σήμερα: Ο Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά της Γάζας και την πολιορκεί...

Αμέσως μετά την άλωση της Τύρου, ο Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά της Γάζας, την οποία μετά πολιορκία τριών μηνών, με τις πολιορκητικές μηχα...



Η Γάζα ήταν οχυρωμένη σε λόφο με ισχυρά τείχη και διοικούνταν από τον Περσικό ευνούχο Βατίτη, με τη βοήθεια Περσών φρουρών και Αράβων μισθοφόρων.



Ο στρατός του Αλεξάνδρου κατασκεύασε τεράστιο χωμάτινο ανάχωμα και υπόγειες στοές για να φτάσει το ύψος των τειχών.



Ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο από βέλος πολιορκητικής μηχανής κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων

