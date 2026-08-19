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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Σαν σήμερα: Ο Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά της Γάζας και την πολιορκεί...

Αυγούστου 19, 2026

Αμέσως μετά την άλωση της Τύρου, ο Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά της Γάζας, την οποία μετά πολιορκία τριών μηνών, με τις πολιορκητικές μηχα...



Αμέσως μετά την άλωση της Τύρου, ο Μέγας Αλέξανδρος βαδίζει κατά της Γάζας, την οποία μετά πολιορκία τριών μηνών, με τις πολιορκητικές μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στην Τύρο, εκπόρθησε. Τώρα ο δρόμος άνοιγε για την Αίγυπτο..

Η Γάζα ήταν οχυρωμένη σε λόφο με ισχυρά τείχη και διοικούνταν από τον Περσικό ευνούχο Βατίτη, με τη βοήθεια Περσών φρουρών και Αράβων μισθοφόρων.

Ο στρατός του Αλεξάνδρου κατασκεύασε τεράστιο χωμάτινο ανάχωμα και υπόγειες στοές για να φτάσει το ύψος των τειχών.

Ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε σοβαρά στον ώμο από βέλος πολιορκητικής μηχανής κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων

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