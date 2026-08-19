Το πάνε για κλιμάκωση οι τούρκοι... 25 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο!

Αυξητική συνεχόμενα η τάση και ως προς τον αριθμό των παραβιάσεων και ως προς την "ποιότητα" της πρόκλησης... Ανεβάζει το θερμό...







Η τουρκική πολεμική αεροπορία προέβη σήμερα σε 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.



Οι οκτώ από τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου έγιναν από τουρκικά μαχητικά F-16 ενώ σε μια περίπτωση η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής.



Συνολικά, πάνω από το Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο πέταξαν σήμερα Τρίτη επτά τουρκικά αεροσκάφη σε τρεις σχηματισμούς, (δύο μαχητικά f-16 ήταν οπλισμένα), ένα κατασκοπευτικό CN-235 και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) τα οποία προέβησαν σε 17 παραβιάσεις. Οι 3 παραβάσεις στο FIR Αθηνών έγιναν από τους σχηματισμούς των μαχητικών αεροσκαφών, οι 9 από τα UAV και οι υπόλοιπες 2 από το CN-235.



Τα τουρκικά αεροσκάφη σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Ανεβάζει το θερμόμετρο της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η Άγκυρα μετά την ανακήρυξη από τον Ερντογάν των δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.