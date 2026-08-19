Νικηταράς, Πλαπούτας και ο γενναίος Κολοκοτρώνης ξεσκίζουν τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ στον Βασαρά της Λακωνίας!

Ο Ιμπραήμ, με περισσότερους από 10.000 στρατιώτες εξεστράτευσε στην Κορινθία, εξαπλώθηκε σε όλον τον κάμπο και θέρισε τα αραθόσιτα. Συνεχίζ...









Ο Ιμπραήμ, με περισσότερους από 10.000 στρατιώτες εξεστράτευσε στην Κορινθία, εξαπλώθηκε σε όλον τον κάμπο και θέρισε τα αραθόσιτα. Συνεχίζοντας ακάθεκτος εστράφη δυτικά φθάνοντας έως την Κυλλήνη.Από όπου και αν πέρασε, δεν άφησε τίποτα άλλο παρά ερείπια που κάπνιζαν. Τον Αύγουστο ένα αιγυπτιακό τμήμα κατευθύνθηκε προς την Κυνουρία, έκαψε τον Πράστο και επιτέθηκε στην Κρεμαστή. Οι κάτοικοι της, μετά από σύντομη απελπισμένη αντίσταση σε ένα μικρό παλαιό φρούριο, παραδόθηκαν.Οι Αιγύπτιοι προχώρησαν προς τη Λακωνία και στις 14 Αυγούστου στρατοπέδευσαν στο χωριό Βασαρά. Μαζί τους είχαν 300 αιχμαλώτους και 12.000 αιγοπρόβατα. Την δια ημέρα όμως δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση από 2.000 Ελληνες υπό τον Γενναίο Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα και τον Νικηταρά. Οι Αιγύπτιοι υπέστησαν Βαριές απώλειες και εγκατέλειψαν στους Ελληνες τους αιχμαλώτους και τα ζώα.