Αιματηρό επεισόδιο στον Άγιο Δημήτριο: Μαχαίρωσε 18χρονο στη μέση του δρόμου για να τον ληστέψει

Απόπειρα ληστείας με τραυματισμό του θύματος από το μαχαίρι του δράστη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στη συμβολή των οδών Μενε...

Απόπειρα ληστείας με τραυματισμό του θύματος από το μαχαίρι του δράστη σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτη στον Άγιο Δημήτριο.Θύμα ήταν ένας 18χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση, ενώ περπατούσε στον δρόμο. Ένας νεαρός με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με μαχαίρι και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε σε ράμματα.Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών στην περιοχή, εντοπίστηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ένας 23χρονος ως ύποπτος, σύμφωνα με τις περιγραφές του δράστη που έδωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Αναμένεται η αναγνώρισή του από το θύμα.