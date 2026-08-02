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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Απίστευτο ΒΙΝΤΕΟ με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα! Νεκροί ένας Έλληνας κι ένας Ρουμάνος...

Αυγούστου 02, 2026

   Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα Και στα δύο ελικόπτερα, οι χειρισ...

  





Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα

Και στα δύο ελικόπτερα, οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
 
@ta_nea.gr ⚠️ Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ. 📹 Πηγή: Kefalonia Press #flight #helicopter #crash #greece #fire #accidents #tanea ♬ πρωτότυπος ήχος - ΤΑ ΝΕΑ

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