Απίστευτο ΒΙΝΤΕΟ με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα! Νεκροί ένας Έλληνας κι ένας Ρουμάνος...

Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε ένα Και στα δύο ελικόπτερα, οι χειρισ...









Τα δύο ελικόπτερα τύπου BELL ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων το κάθε έναΚαι στα δύο ελικόπτερα, οι χειριστές είναι ρουμανικής καταγωγής ενώ οι συντονιστές είναι Έλληνες