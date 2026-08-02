ΕΚΤΑΚΤΟ! Συγκρούστηκαν και κατέπεσαν δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην φωτιά στην Ψάθα! Νεκροί ένας Έλληνας κι ένας Ρουμάνος...

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPD) Ώρα 5:46 Οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκτός από τους δυο τραυματίες, υπάρχουν και δυο νεκροί, ένας Έλληνας κα...

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (UPD)

Ώρα 5:46

Ώρα 5:15 Πρόκειται για δύο ελικόπτερα τύπου Bell - Ο Ρουμάνος πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός ελικοπτέρου τραυματίστηκαν ελαφρά - Χωρίς τις αισθήσεις του το δεύτερο πλήρωμα, Ρουμάνος πιλότος και ο Ελληνας σύνδεσμος, διακομίζονται όλοι στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας





Ωρα 4:50 Πιθανώς Νεκροί οι δύο του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου...





Ώρα 4:41 - Εντοπίστηκε το σημείο πτώσης και του δεύτερου ελικοπτέρου χωρίς να διαπιστωθεί η κατάσταση του πληρώματος...





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Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του ενώ γίνονται έρευνες για το πλήρωμα του δεύτερου. Στο σημείο σπεύδουν πληρώματα του ΕΚΑΒ ενώ έχει ξεκινήσει άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και για τα δύο πληρώματα.



Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα επιχειρούσαν από το πρωί στο πύρινο μέτωπο.



Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς έγινε γνωστό ότι συγκρούστηκαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell.