Δηλητήρια που βάζουμε στο στόμα μας και ταΐζουμε και τα παιδιά μας... Η «Μαύρη Λίστα» των καρκινογόνων τροφών στο τραπέζι μας!

Ο καρκίνος έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως μία από τις μάστιγες του αιώνα. Εκτός από συγκεκριμένες συνήθειες που μπορούμε να εν...



Ο καρκίνος έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως μία από τις μάστιγες του αιώνα.

Εκτός από συγκεκριμένες συνήθειες που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας,... η διατροφή αποτελεί ένα βασικό «εργαλείο προστασίας».



Δείτε τη "μαύρη λίστα" των τροφών που, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, περιέχουν καρκινογόνες και ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία μας ουσίες.



Προτηγανισμένες πατάτες Ο καρκίνος έχει χαρακτηριστεί από τους επιστήμονες ως μία από τις μάστιγες του αιώνα.Εκτός από συγκεκριμένες συνήθειες που μπορούμε να ενσωματώσουμε στην καθημερινότητά μας,... η διατροφή αποτελεί ένα βασικό «εργαλείο προστασίας».Δείτε τη "μαύρη λίστα" των τροφών που, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, περιέχουν καρκινογόνες και ιδιαίτερα επιβλαβείς για την υγεία μας ουσίες.Προτηγανισμένες πατάτες



Προκειμένου να είναι τραγανές στο εξωτερικό και μαλακές στο εσωτερικό, οι προτηγανισμένες πατάτες κόβονται σε μικρά κομμάτια, τηγανίζονται εν μέρει και τελικά καταψύχονται. Η επεξεργασία αυτή, επηρεάζει τα επίπεδα του ακρυλαμιδίου που παράγεται κατά το τηγάνισμά τους, μία δυνητικά καρκινογόνο ουσία.



Ποπ κορν Ποπ κορν



Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ αναγνωρίζει το υπερφθοροκτανοϊκό οξύ (PFOA), μία ουσία που υπάρχει στο ποπ κορν ως «πιθανά καρκινογόνο» ή «πιθανά σχετιζόμενο με την ανάπτυξη καρκινικών όγκων». Επίσης, το χημικό συστατικό διακετύλιο, έχει συσχετιστεί με τον καρκίνο των πνευμόνων.



Γενετικά Μεταλλαγμένοι Οργανισμοί (GMOs)



Έρευνες έχουν δείξει ότι τα χημικά που χρησιμοποιούνται, συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη των καρκινικών όγκων.



Επεξεργασμένα κρέατα



Μπορεί τα συντηρητικά που περιέχουν να τα κάνουν νόστιμα, ωστόσο ενοχοποιούνται για την εκδήλωση καρκίνου. Συγκεκριμένα, το νιτρικό και το νιτρώδες νάτριο αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και άλλες μορφές καρκίνου. Προσέξτε τα κρέατα που αγοράζετε να είναι μη-επεξεργασμένα και ιδανικά ελευθέρας βοσκής.



Σολομός ιχθυοτροφείου



Το καλύτερο θα ήταν να τον αποφεύγετε, καθώς όχι μόνο στερείται βιταμίνης D, αλλά απορροφά και καρκινογόνα χημικά, PCBs, φυτοφάρμακα και αντιβιοτικά, τα οποία καταλήγουν στον οργανισμό μας.



Πατατάκια



Εκτός από τα απαγορευμένα λιπαρά τρανς και το υπερβολικό αλάτι, τα πατατάκια είναι φορτωμένα με πρόσθετα γεύσης, συντηρητικά και χρωστικές. Τα πατατάκια παρασκευάζονται σε υψηλές θερμοκρασίες ώστε να είναι τραγανά, η διαδικασία όμως αυτή οδηγεί στο σχηματισμό καρκινογόνων ουσιών (ακρυλαμίδια).



Επεξεργασμένο αλεύρι



Έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Cancer Epidemiology» δείχνει ότι η κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων τριπλασιάζει τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως είναι το επεξεργασμένο λευκό αλεύρι, ανεβάζουν απότομα τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα, που προωθεί την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.



Προϊόντα τύπου κόλα



Σύμφωνα με πολλές έρευνες τα αναψυκτικά οξύνουν το pH του σώματος και παρέχουν τροφή στα καρκινικά κύτταρα, καθώς περιέχουν ζάχαρη και χημικά. Παράλληλα, περιέχουν χρώμα καραμέλας και το παράγωγό του 4-μεθυλιμιδαζόλιο, που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου.



Μη οργανικά φρούτα



Σύμφωνα με έρευνα, το 98% των προϊόντων μη βιολογικής καλλιέργειας



Πηγή: onmed.gr