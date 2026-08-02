Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Κεφαλονιά... Συνελήφθη ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση!

Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, καθώς την τελευταία ώρα καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, λόγω και των ισχυρών ανέμων π...









Την τελευταία ώρα η φωτιά (15:00) στον Κατελειό έχει δυναμώσει και έχει φτάσει στα 100 μέτρα από τα σπίτια του χωριού. Παράλληλα, στην ίδια περιοχή, έχει αναζωπυρωθεί και το μέτωπο προς Χιονάτα και Μαυράτα.



Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν οι Αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.



Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου ήταν άμεση, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς, η οποία ξέσπασε στις 23:21.



Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα. Μέχρι στιγμής, η φωτιά έχει κατακάψει περισσότερα από 6.000 στρέμματα.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή για συναφή αδικήματα.

Μαίνεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά, καθώς την τελευταία ώρα καταγράφονται συνεχείς αναζωπυρώσεις, λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Πριν από λίγο αναζωπυρώθηκε το μέτωπο στον Κατελειό, αλλά και στον Ελειό.