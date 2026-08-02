Σέρρες: Σύλληψη για πρόκληση πυρκαγιάς – Βούλγαρος έκαιγε καλώδια δίπλα σε παράνομη χωματερή

Στη σύλληψη ενός άνδρα Βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζωρο Σερρών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές το πρωί του Σαββά...

Στη σύλληψη ενός άνδρα Βουλγαρικής υπηκοότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζωρο Σερρών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές το πρωί του Σαββάτου στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβήσκου, του Δήμου Νέας Ζίχνης Σερρών, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:11, όταν ο άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Η καύση πραγματοποιήθηκε πλησίον παράνομου υπαίθριου χώρου απόθεσης απορριμμάτων.Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγγλημάτων Εμπρησμού Σερρών ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ.Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος.