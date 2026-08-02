Γιατί δεν μπορείτε να θυμηθείτε αν κλείσατε το θερμοσίφωνα; Η επιστήμη απαντά και δίνει λύση









Έκλεισα το θερμοσίφωνα; Πήρα το χάπι μου; Τάισα το σκύλο ή ήταν χθες;; Νέες ανακαλύψεις στην ψυχολογία εξηγούν γιατί ακόμα και λαμπρά μυαλά «κολλάνε» στα απλάΜια νέα ανακάλυψη στην έρευνα της ψυχολογίας εξηγεί γιατί απλές ερωτήσεις καμιά φορά μπλοκάρουν ακόμα και τα πιο ευέλικτα μυαλά: Η μνήμη σας μπερδεύει την πρόθεσή σας να το κάνετε με την ίδια τη δράση και δημιουργεί μια «ψευδή μνήμη» της εργασίας.Ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις στο Urbana-Champaign αντιλήφθηκε ότι οι άνθρωποι τείνουν να θυμούνται λάθος τις «συνήθεις συμπεριφορές» — δηλαδή συνηθισμένα καθήκοντα που γίνονται κατ επανάληψη, όπως το να κλείσεις το θερμοσίφωνα ή το φούρνο, και που εκτελούνται συχνά με παρόμοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφές, όπως η ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων.Για να μελετήσουν αυτό το φαινόμενο, οι ερευνητές έπρεπε να δημιουργήσουν εργαστηριακά σενάρια όπου οι συμμετέχοντες θα θυμόταν επανειλημμένα αν είχαν κάνει ή όχι μια εργασία, οπότε η ομάδα επινόησε μια σειρά όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να επιλέξουν υποψηφίους για εργασίας και στη συνέχεια είτε να αποφασίσουν να τον προσλάβουν, είτε να τον προσλάβουν απευθείας. Όταν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν αργότερα να θυμηθούν τις ενέργειές τους συχνά δεν μπορούσαν να το κάνουν – όταν είχαν απλώς αποφασίσει να προσλάβουν έναν υποψήφιο.Αυτό δείχνει ότι το μυαλό συγχέει εύκολα τις προθέσεις με τις πράξεις. Τα επόμενα πειράματα έδειξαν ακόμα υψηλότερη πιθανότητα να μην μπορεί να θυμηθεί κάποιος τί ακρβώς έκανε όταν οι κινήσεις είναι παρόμοιες για την πρόθεση για δράση και για τη δράση.Η ΛΥΣΗ; Just do it!Εύκολο: Όταν παρατηρήσετε ότι έχετε την πρόθεση να κλείσετε το θερμοσίφωνα ή να στείλετε ένα email, κάντε το. «Διαφορετικά, η σκέψη ότι θέλεις [να το κάνεις] μπορεί να μπλεχτεί και να γίνει ψευδής μνήμη ότι το έκανες πραγματικά», λέει μια εκ των συντακτριών της μελέτης Ντολόρες Αλμπαράτσιν, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Urbana-Champaign.Μια άλλη στρατηγική είναι να δημιουργήσετε ένα σύστημα που καταγράφει αυτόματα ενέργειες, όπως να τραβάτε μια φωτογραφία του εαυτού σας που τρέφετε ένα κατοικίδιο κάθε φορά που το κάνετε ή χρησιμοποιώντας μια θήκη χαπιών που επισημαίνεται με ημέρες της εβδομάδας.