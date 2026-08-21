Συναγερμός στη Ραφήνα: Εντοπίστηκε οξειδωμένη χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο – Αποκλείστηκε η περιοχή

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (21/8) στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό οξειδωμένης χειροβομβίδας πάνω σε πεζοδρόμιο. Το εύρημα εν...

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (21/8) στη Ραφήνα, μετά τον εντοπισμό οξειδωμένης χειροβομβίδας πάνω σε πεζοδρόμιο.Το εύρημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Βελουχιώτη.Σύμφωνα με πληροφορίες του rpn.gr, η χειροβομβίδα φέρεται να χρονολογείται από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.Αποκλείστηκε η περιοχήΟι αρμόδιες αρχές απέκλεισαν άμεσα το σημείο και περιόρισαν την πρόσβαση πεζών και οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί εξειδικευμένο κλιμάκιο του Στρατού, το οποίο θα εξετάσει το παλαιό πολεμικό υλικό και θα αναλάβει την ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνσή του.Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, οι πολίτες καλούνται να μην πλησιάζουν στο αποκλεισμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.