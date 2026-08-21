Βρετανία: Σάλος με φυλλάδιο που ενημερώνει τους μετανάστες για σεξουαλικά αδικήματα – «Σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός»

Διχάζει το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα σεξουαλικά αδικήματα, το οποίο απευθύνετα...



Τι γράφει το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών



Το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατανόηση συμπεριφορών και προσδοκιών στο Ηνωμένο Βασίλειο: Οδηγός για αιτούντες άσυλο» συμβουλεύει τους αιτούντες άσυλο «να μην κάνουν ποτέ σεξουαλικά σχόλια σε κάποιον, ακόμα κι αν πιστεύουν ότι πρόκειται για κομπλιμέντο» ή «να μην σφυρίζουν ή κάνουν ήχους φιλιού προς κάποιον».



Επίσης, ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο ότι «δεν πρέπει ποτέ να ακολουθούν κάποιον ή να του εμποδίζουν το πέρασμα, ούτε να κάνουν αγενείς ή προσβλητικές χειρονομίες».

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Στο ίδιο φυλλάδιο διευκρινίζεται ότι «είναι παράνομο να δημιουργεί σεξουαλικές σχέσεις με άτομο ηλικίας κάτω των 16 ετών». «Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Ακόμη και αν το άτομο δώσει τη συγκατάθεσή του, παραμένει παράνομο», αναφέρεται στο φυλλάδιο. Επίσης, ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο ότι «είναι απαράδεκτο να αφήνουν ένα μωρό μόνο του ή να «χρησιμοποιούν βία για να πειθαρχήσουν ένα παιδί».



Τέλος, το φυλλάδιο επτά σελίδων, που διανέμεται στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής εκστρατείας, προειδοποιεί: «Αν κάνεις σεξ με κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, αυτό ονομάζεται βιασμός». «Ο βιασμός αποτελεί σοβαρό έγκλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο», διευκρινίζεται στο ίδιο φυλλάδιο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: DAILY MAIL



Να σημειωθεί ότι το έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται οι «κανόνες και οι προσδοκίες της διαβίωσης στη Βρετανία», δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, έπειτα από μια σειρά φρικτών βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων από αιτούντες άσυλο. Το ίδιο υλικό έχει αναπαραχθεί ως σειρά αφισών με εικονογραφήσεις σε στυλ κόμικ, πιθανώς για να αναρτηθούν σε ξενοδοχεία ασύλου και σε άλλους τύπους καταλυμάτων μεταναστών. Το φυλλάδιο αναμένεται να διατεθεί σε διάφορες ξένες γλώσσες.



Τι λέει ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ



«Ως κυβέρνηση, έχουμε μια πολύ σαφή αρχή: αν παραβιάσεις τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου, θα απελαθείς από τη χώρα και αυτό το έχουμε δει σε σχέση με τη μετανάστευση, όπου οι απελάσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ.



Στο ίδιο πνεύμα, ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε: «Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για να διασφαλίσω ότι οι αλλοδαποί παραβάτες που μπορούν να απομακρυνθούν από το σωφρονιστικό σύστημα θα απομακρύνονται από αυτό».



«Επομένως, αν ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση, καθίσταται απολύτως σαφές ποιος είναι ο νόμος του Ηνωμένου Βασιλείου και ποιες είναι οι κοινωνικές νόρμες του Ηνωμένου Βασιλείου, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ακολουθείται αυτή η προσέγγιση», υπογράμμισε ο Άντι Μπέρναμ.



Στο ίδιο πνεύμα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Κρις Φιλπ δήλωσε χθες ότι «ορισμένοι μετανάστες προέρχονταν από χώρες όπου η στάση απέναντι στις γυναίκες είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τη δυτική κοινωνία». «Πάρα πολλοί δεν καταφέρνουν να ενταχθούν, με αποτέλεσμα να επικρατούν, ειλικρινά, οπισθοδρομικά πρότυπα», προειδοποίησε ο Κρις Φιλπ.



Ταυτόχρονα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε: «Αναμένουμε από όλους όσους έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να τηρούν τους νόμους μας». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι: «Εάν δεν το κάνουν, θα υποστούν τις συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης της αίτησης ασύλου τους και της απέλασης από το Ηνωμένο Βασίλειο».



Οι αφίξεις μεταναστών σε αριθμούς



Πέρυσι καταγράφηκαν 41.472 αφίξεις με μικρά σκάφη – οι περισσότεροι από τους οποίους υπέβαλαν στη συνέχεια αίτηση ασύλου – και από αυτούς οι 34.201 ήταν άνδρες. Οι μεγαλύτερες εθνικότητες μεταξύ των μεταναστών που έφτασαν μέσω της Μάγχης πέρυσι ήταν οι Ερυθραίοι με λίγο πάνω από 7.600, οι Αφγανοί (4.800), οι Ιρανοί (4.400), οι Σουδανοί (4.400) και οι Σομαλοί (3.800).

Τι λέει η μητέρα της 17χρονης που έπεσε θύμα βιασμού



«Το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου προτρέπει τους αιτούντες άσυλο να μην διαπράττουν σεξουαλικά αδικήματα είναι άχρηστο», δηλώνει η μητέρα μιας έφηβης, η οποία έπεσε θύμα βιασμού από Αφγανό υπήκοο. Η μητέρα του θύματος, της οποίας το όνομα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί για νομικούς λόγους, δήλωσε ότι: «Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι ο βαθιά ριζωμένος σεξισμός και η κακοποιητική συμπεριφορά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την έκδοση του υπουργείου Εσωτερικών».



«Μπορείτε να εκδώσετε όλα τα φυλλάδια του κόσμου, αλλά δεν θα κάνουν την παραμικρή διαφορά», δήλωσε η μητέρα του θύματος. «Αυτό που είναι τρομακτικό είναι ότι το υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίζει ότι υπάρχει αρκετά σοβαρό πρόβλημα και ότι, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εκδοθεί αυτό το φυλλάδιο», πρόσθεσε.



«Είναι σαφώς μια αναγνώριση του γεγονότος ότι υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις ανδρών που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Όμως, κανένα φυλλάδιο που να εξηγεί τις πολιτισμικές προσδοκίες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα καταφέρει να αλλάξει μια τόσο βαθιά ριζωμένη νοοτροπία», είπε η μητέρα του θύματος.



Διχάζει το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου το φυλλάδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα σεξουαλικά αδικήματα, το οποίο απευθύνεται σε μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. Η μεν κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αυτό θα λειτουργήσει ενημερωτικά. Η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει «άχρηστο» με τους Πράσινους να κάνουν λόγο για αναπαραγωγή των στερεοτύπων της Δεξιάς, ενώ οι ακροδεξιοί τάσσονται υπέρ των άμεσων απελάσεων. Για το ζήτημα η βρετανική εφημερίδα, Dail Mail έσπευσε να ζητήσει τη γνώμη της μητέρας της 17χρονης, η οποία υπέστη βιασμό από Αφγανό αιτούντα άσυλο, Παρμέτ Κουράνα, το 2021.