Μήνυμα Ιράν σε Κύπρο: Δεν κινδυνεύετε, εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις εναντίον μας

Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίω...



Μιλώντας στο politis.com.cy, οι διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ Λευκωσίας και Τεχεράνης παραμένει ανοικτό, τονίζοντας πως είναι «ενεργό» και γίνονται διάφορες συζητήσεις, μεταξύ αυτών και για τις Βρετανικές Βάσεις στο νησί.



Όπως αναφέρει το ρεορτάζ, οι δηλώσεις έρχονται μία μέρα μετά το δημοσίευμα-βόμβα της βρετανικής εφημερίδας, Financial Times, το οποίο επικαλούμενο ιρανούς αξιωματούχους, έγραφε πως το Ιράν εξετάζει την διεύρυνση της σύρραξης σε ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται κατά του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.



Ερωτηθείς για το δημοσίευμα, οι ίδιες πηγές σχολίασαν πως δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι πάντα «αξιόπιστες» και πολλές φορές πρόκειτα για εικασίες που προέρχονται από αξιωματούχους ως «αντίδραση στις απειλές της άλλης πλευράς».



Συγκεκριμένα οι διπλωματικές ανέφεραν πως:



«Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.



Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις Βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί.



Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της Κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των Βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν.



Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη.»