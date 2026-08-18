Πρώτο θέμα σε πολλά Βρετανικά ΜΜΕ η συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο! Ποιο είναι το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε

Πρώτο θέμα σε πολλά Βρετανικά ΜΜΕ είναι το θέμα της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο καθώς εκτός από τον πιλότο, τραγικό θάνατο βρήκε ...





Πρώτο θέμα σε πολλά Βρετανικά ΜΜΕ είναι το θέμα της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο καθώς εκτός από τον πιλότο, τραγικό θάνατο βρήκε κι ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος.Η αστυνομία κατονόμασε τους τραγικούς Βρετανούς ως τον Alexander Cromie και την Marie EbertΤο ζευγάρι, ηλικίας γύρω στα 30, ζούσε στο Λονδίνο, πιστεύεται ότι ήταν στο μήνα του μέλιτος τη στιγμή της συντριβής.Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ στο μικροσκόπιό τους έχουν μπει τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο η τελική απάντηση αναμένεται από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.Σημαντικό στοιχείο θεωρούνται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.