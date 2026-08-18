Ζουν ανάμεσα μας...;;; Και η Κομισιόν «παρακολουθεί τα UFO» από το 2023, σύμφωνα με αποκάλυψη του Euronews!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι παρακολουθεί μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τουλάχιστον α...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι παρακολουθεί μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα (UAP) μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τουλάχιστον από το 2023, σύμφωνα με έγγραφο από το τμήμα άμυνας της Επιτροπής που είδε το Euronews και αφορά παρατηρήσεις του ουρανού και του διαστήματος στη Μαλαισία.«Βελτιώνουμε την ικανότητά μας να τα βλέπουμε (τα UAP) και να τα ταυτοποιούμε καθώς οι τεχνολογικές μας δυνατότητες βελτιώνονται, αλλά πρέπει να γίνουμε ακόμη καλύτεροι», αναφέρεται στην επιστολή, υποδηλώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ παρακολουθεί ενεργά το φαινόμενο περισσότερο απ’ όσο δηλώνει επισήμως και δείχνει πρόθυμη να το διερευνήσει.Παλαιότερα γνωστά ως άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO), τα UAP αποτελούν όρο που εισήγαγε το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, το Πεντάγωνο, τον Αύγουστο του 2020, όταν η Ουάσινγκτον δημιούργησε την ⁠UAP Task Force για τη διερεύνηση ανεξήγητων συμβάντων σε περιορισμένο εναέριο χώρο.Το θέμα άρχισε να αντιμετωπίζεται πιο σοβαρά μετά τη δημοσίευση ρεπορτάζ στους New York Times, το 2017, που αποκάλυψε ότι στα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας υπήρχαν πλάνα με UAP από στρατιωτικές πτήσεις, τα οποία είχε δημοσιοποιήσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.Το Euronews εντόπισε επίσης έναν Μαλαισιανό πατέρα και γιο, ερασιτέχνες αστρονόμους διεθνώς αναγνωρισμένους από διαστημικές υπηρεσίες για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τις επιφάνειες και τη δραστηριότητα στη Σελήνη το 2020, οι οποίοι απευθύνθηκαν στην Επιτροπή με επιστολή τον Οκτώβριο του 2022 με τίτλο «Καταγραφές UAP στον εναέριο χώρο και στο βαθύ διάστημα με το υπεριώδες υπέρυθρο τηλεσκόπιό μας».Το οικογενειακό δίδυμο έστειλε στην Επιτροπή 37 εικόνες από λήψεις του ουρανού και του διαστήματος, στις οποίες περιλαμβάνονταν φερόμενα UAP, και ρώτησε την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προέλευσή τους.Επισήμαναν ότι «όλες οι κυβερνήσεις απλώς δεν έχουν άποψη» για αυτά τα UAP όταν τους τίθεται το ζήτημα και ανέφεραν ότι φαίνεται να πετούν «πολύ κοντά σε αεροσκάφη και σημαντικούς στόχους, όπως στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις».«Έχουμε επίσης ανιχνεύσει διάφορα σήματα από ψηλά μέσω των τοπικών δικτύων στη συχνότητα Wi-Fi», έγραψαν οι Μαλαισιανοί.Επειδή αυτά τα UAP εντοπίστηκαν πάνω από τη Μαλαισία, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει το ζήτημα, απάντησε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.Ωστόσο, η Επιτροπή ανέφερε ότι θα προτείνει στα 27 κράτη μέλη να «αυξήσει την ικανότητά της να ανιχνεύει αντικείμενα στο περιβάλλον του διαστήματος γύρω από τη Γη».«Αυτό γίνεται εν μέρει για να μας βοηθήσει να ταυτοποιούμε καλύτερα τα UAP που έχετε δει και τα πολλά τμήματα διαστημικών σκουπιδιών που θέτουν σε κίνδυνο τις πολλαπλές χρήσεις του διαστήματος», ανέφερε η Επιτροπή.«Δεν ισχυριζόμαστε ότι στο μέλλον αυτό θα λύσει όλες τις περιπτώσεις όπως αυτές που έχετε αναφέρει, αλλά ίσως ορισμένες από αυτές».Οι Μαλαισιανοί ερασιτέχνες αστρονόμοι απευθύνθηκαν επίσης στη NASA, στον γενικό διευθυντή της Μαλαισιανής Πυρηνικής Υπηρεσίας, Abdul Rahim Harun, στο υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας της Μαλαισίας και στο καναδικό υπουργείο Άμυνας. Όλοι οι φορείς ευγενικά απέρριψαν την έκκληση.Ο πρώην Καναδός βουλευτής Λάρι Μαγκουάιρ, στον οποίο επίσης απευθύνθηκαν ξεχωριστά οι Μαλαισιανοί, τούς ενθάρρυνε.«Υποψιάζομαι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα στρέψουν την προσοχή τους στον ουρανό και θα συλλέξουν ακόμη περισσότερα δεδομένα και καταγραφές τον επόμενο χρόνο», έγραψε ο Μαγκουάιρ σε email τον Ιούνιο του 2022, που είδε το Euronews.«Στο τέλος της ημέρας, ο ουρανός δεν είναι διαβαθμισμένος ως απόρρητος και όσο περισσότερες πληροφορίες συλλέγονται, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ζήτημα».