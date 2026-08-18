«Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες» λένε οι τούρκοι για το πιθανό άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης!

Μπορεί η απόφαση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αναλυτών σχετικά με την διαφαινόμενη νέα...



Ισχυρίστηκε ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971 λόγω παραβίασης του καθεστώτος της.«Δεν λειτουργούσε ως λύκειο, αλλά ως ιδιωτικό θεολογικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, κάτι που δεν προβλέπεται από την τουρκική νομοθεσία. Το Τουρκικό Συνταγματικό Δικαστήριο κήρυξε το καθεστώς της θεολογικής σχολής παράνομο και την έκλεισε. Έχουν υποβληθεί επανειλημμένες προτάσεις για την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της ως μέρος ενός κρατικού ή ιδρυτικού πανεπιστημίου (ιδιωτικού πανεπιστημίου που χρηματοδοτείται από μη κερδοσκοπικό ίδρυμα), συγκεκριμένα με το άνοιγμα ενός θεολογικού τμήματος εντός των εξειδικευμένων σχολών του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης ή του Πανεπιστημίου του Μαρμαρά. Αλλά το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν έχει ποτέ συμφωνήσει σε αυτό, καθώς επιδιώκει ένα ειδικό καθεστώς για τον εαυτό του», σημείωσε ο Ερενερόλ. Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να μην είναι σαφές υπό ποιο καθεστώς σχεδιάζεται να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης.



«Επίσης, δεν γνωρίζουμε από πού θα στρατολογήσει φοιτητές το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, ποια προγράμματα θα χρησιμοποιηθούν ή πού και για ποιους σκοπούς θα αποστέλλονται οι απόφοιτοι. Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα εάν η Χάλκη θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση πρακτόρων. Η τουρκική νομοθεσία απαγορεύει την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα που εκπαιδεύουν προσωπικό για τις λεγόμενες ήπιες δυνάμεις», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Τουρκικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.



Τι είχε γίνει το 2018



Το Πατριαρχείο της λεγόμενης Τουρκικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ και πολλά χρόνια στοχοποιεί το Φανάρι και μάλιστα το 2018 κατέθεσε αγωγή στην Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας την κίνηση ποινικής διαδικασίας κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου για παραβίαση της τουρκικής νομοθεσίας και υποκίνηση συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.



Τι γίνεται με την Θεολογική Σχολή της Χάλκης



Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στην Αθήνα, ανακοίνωσε ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο με μια μεγαλοπρεπή τελετή, προσθέτοντας ότι «η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία έχει ξεκινήσει».



«Τους επόμενους μήνες», είχε αναφέρει, «θα ολοκληρωθούν εκτεταμένες ανακαινίσεις στο σχολικό συγκρότημα. Θα γιορτάσουμε τα εγκαίνια τον Σεπτέμβριο».



Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Βαρθολομαίου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα θετικά νέα που μας φέρατε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης είναι εξαιρετικά σημαντικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως «ιστορική απόφαση» που ο Πατριάρχης «επιθυμούσε εδώ και καιρό», όπως



Η θεολογική σχολή ήταν κλειστή για 54 χρόνια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε να επαναλειτουργήσει υπό το προηγούμενο καθεστώς της ως ιδιωτική σχολή που συνδέεται με το Υπουργείο Παιδείας.



Ωστόσο, πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα εξεταστούν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδρύματος που συνδέεται με κρατικά πανεπιστήμια, μιας θεολογικής σχολής υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου ή μιας επαγγελματικής σχολής.



Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. ⁠Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν έδωσε τον Ιούνιο εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.Επίσης περί τα μέσα του περασμένου Ιουνίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν με αντικείμενο συζήτησης την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.Αυτές τις κινήσεις δεν βλέπει με καλό μάτι κατά πως φαίνεται η λεγόμενη Τουρκική Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία ζητά μάλιστα την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου.«Το πιθανό άνοιγμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (σ.σ. οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν την οικουμενικότητα) από τις τουρκικές αρχές θα τη μετατρέψει σε Δούρειο Ίππο για τη Δύση και θα διευκολύνει την υλοποίηση των επιδιώξεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για επίσημη αναγνώριση της οικουμενικής του ιδιότητας». Αυτό δήλωσε ο Σελτζούκ Ερενερόλ, γραμματέας Τύπου της Τουρκικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.Σημειώνεται ότι το Bloomberg είχε αναφέρει προηγουμένως ότι οι τουρκικές αρχές, ικανοποιώντας τα μακροχρόνια αιτήματα των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζουν να ανοίξουν ξανά τη Θεολογική Σχολή μετά από περισσότερο από μισό αιώνα,.«Το άνοιγμα μιας Θεολογικής Σχολής δεν θα φέρει κανένα όφελος στην Τουρκία. Αντιθέτως, θα δεχθεί ένα είδος Δούρειου Ίππου, το είδος που οι ΗΠΑ και η ΕΕ προσπαθούν να εγκαταστήσουν σε τουρκικό έδαφος εδώ και χρόνια. Υπό το πρόσχημα της θρησκευτικής δραστηριότητας, η Σχολή θα χρησιμοποιηθεί για γεωπολιτικούς σκοπούς», ανέφερε η πηγή.