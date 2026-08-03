Κάπου έλεος... Ο Κατά συρροή βιαστής στη Βρετανία Σάνι Ισλάμ μπορεί ν' αφεθεί ελεύθερος... Αμέτρητες επιθέσεις σε γυναίκες!

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του Σάνι Ισλάμ, του κατά συρροή βιαστή που είχε δηλώσει ότι κακοποί...

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του Σάνι Ισλάμ, του κατά συρροή βιαστή που είχε δηλώσει ότι κακοποίησε σεξουαλικά γυναίκες και ένα 15χρονο κορίτσι γιατί ήθελε να τους «δώσει ένα μάθημα» επειδή κυκλοφορούσαν τη νύχτα.Ο άνδρας ενδέχεται να αφεθεί ελεύθερος τον Σεπτέμβριο, εφόσον το αποφασίσει το Συμβούλιο Αποφυλάκισης μετά από σχετική ακρόαση.Η ακρόαση, ωστόσο, δεν θα πραγματοποιηθεί δημόσια, παρά το σχετικό αίτημα ενός από τα θύματά του. Η απόφαση ελήφθη, μεταξύ άλλων, επειδή ο κρατούμενος υποστήριξε ότι η προοπτική μιας δημόσιας διαδικασίας του προκάλεσε έντονο άγχος και προβλήματα ύπνου.Σύμφωνα με τα έγγραφα του Συμβουλίου Αποφυλάκισης που δημοσιοποιήθηκαν, ένα από τα θύματα ζήτησε η ακρόαση να γίνει δημόσια, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης αποτελεί διαρκή κίνδυνο για τις γυναίκες και ότι η κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει πώς αντιμετωπίζεται η υπόθεσή του από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.Παρουσίασε σημαντική επιδείνωση της ψυχολογικής του κατάστασηςΟ δικηγόρος του Ισλάμ υποστήριξε ότι ο εντολέας του παρουσίασε σημαντική επιδείνωση της ψυχολογικής του κατάστασης όταν πληροφορήθηκε το ενδεχόμενο δημόσιας ακρόασης. Όπως ανέφερε, εμφάνισε έντονο άγχος και διαταραχές ύπνου και αναζητούσε ιατρική βοήθεια.Παρότι δεν κατατέθηκαν ιατρικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς αυτούς, ο δικαστής Τζέρεμι Ρόμπερτς, εκ μέρους του προέδρου του Συμβουλίου Αποφυλάκισης, έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να αμφισβητήσει τα όσα δήλωσε ο κρατούμενος μέσω του συνηγόρου του.Στην απόφασή του σημείωσε ότι τα εγκλήματα του Ισλάμ είναι ιδιαίτερα αποτρόπαια και ότι ένα δημόσιο περιβάλλον θα ήταν πιθανότατα εχθρικό απέναντί του, ενώ η δημόσια συζήτηση των συγκεκριμένων αδικημάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο. Παράλληλα, έκρινε ότι μια δημόσια διαδικασία ενδέχεται να προκαλούσε επιπλέον ψυχική επιβάρυνση και στα θύματα, των οποίων οι απόψεις δεν ήταν όλες γνωστές.Τέσσερα θύματα μέσα σε τρεις μήνεςΟ Σάνι Ισλάμ, ο οποίος μεγάλωσε σε αυστηρή μουσουλμανική οικογένεια και ήταν 21 ετών όταν διέπραξε τις επιθέσεις, καταδικάστηκε το 2012 σε ποινή αόριστης διάρκειας με ελάχιστο χρόνο κράτησης τα 11 χρόνια. Συνυπολογίζοντας τον χρόνο προσωρινής κράτησης, το ελάχιστο αυτό όριο συμπληρώθηκε το 2021.Η σύλληψή του έγινε έπειτα από την απαγωγή και τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού τον Σεπτέμβριο του 2010. Ο δράστης άρπαξε την ανήλικη ενώ περπατούσε με φίλη της, την απείλησε με μαχαίρι, την έβαλε με τη βία στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε σε απομονωμένη περιοχή, όπου τη βίασε δύο φορές, παρά το γεγονός ότι εκείνη του είπε πως ήταν μόλις 11 ετών.Το όχημα εντοπίστηκε χάρη στις πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς ανήκε στη σύντροφό του, ενώ στη συνέχεια το γενετικό του υλικό συνέδεσε τον Ισλάμ με ακόμη τρεις επιθέσεις στην περιοχή του ανατολικού Λονδίνου.Επτά βιασμοί, απαγωγή και σεξουαλική επίθεσηΣτο δικαστήριο αποκαλύφθηκε ότι τον Ιούλιο του 2010 επιτέθηκε σε 20χρονη σεξεργάτρια, την οποία έδεσε, τη χτύπησε επανειλημμένα όταν αντιστάθηκε και τη βίασε δύο φορές, πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι.Λίγες ημέρες αργότερα επιτέθηκε σε 28χρονη γυναίκα στην περιοχή Φόρεστ Γκέιτ, την οποία εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη μέσα στο αυτοκίνητό του. Η γυναίκα κατάφερε να σπάσει το πίσω τζάμι του οχήματος και να διαφύγει, παρά το γεγονός ότι ο δράστης προσπαθούσε να τη στραγγαλίσει.Το τέταρτο θύμα δεν είχε καταγγείλει αρχικά την επίθεση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία εντόπισε το αίμα της στο αυτοκίνητο του δράστη, μαζί με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για να απειλεί τα θύματά του και πλαστικά δεματικά με τα οποία τα έδενε. Η 31χρονη είχε δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό πριν βιαστεί δύο φορές.Ο Ισλάμ καταδικάστηκε συνολικά για επτά βιασμούς, μία σεξουαλική επίθεση και μία απαγωγή.«Θα τους δώσω ένα μάθημα»Κατά την επιβολή της ποινής, η δικαστής είχε επισημάνει ότι ο κατηγορούμενος έλεγε στα θύματά του πως θα τους «έδινε ένα μάθημα», χαρακτηρίζοντας τη φράση αυτή ως αποκαλυπτική της αντίληψής του για τις γυναίκες.Όπως είχε αναφέρει, ο δράστης θεωρούσε ότι οι γυναίκες που κυκλοφορούσαν τη νύχτα δεν άξιζαν σεβασμό ή προστασία και έβγαινε συστηματικά αναζητώντας το επόμενο θύμα του.Σε δήλωσή της κατά την καταδίκη, η ανήλικη που είχε απαχθεί περιέγραψε ότι εξακολουθεί να βιώνει έντονες αναδρομές της επίθεσης, σημειώνοντας πως, όσος χρόνος κι αν περάσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεφύγει από όσα έζησε.Η δικαστής είχε καταλήξει ότι η βλάβη που προκάλεσε στα θύματά του είναι «ανυπολόγιστη» και ότι ο Ισλάμ αποτελεί «διαρκή και ακραίο κίνδυνο για τις γυναίκες, ιδιαίτερα για όσες κυκλοφορούν τη νύχτα».