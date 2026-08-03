Τα σχέδια της Κύπρου για αγορά ισραηλινών αρμάτων μάχης Merkava ανησυχούν την Άγκυρα, όπως και η αμυντική συνεργασία Λευκωσίας με Ισραήλ και Γαλλία

Η πιθανή προμήθεια ισραηλινών αρμάτων μάχης Merkava III και Merkava IV από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αμυ...
Η πιθανή προμήθεια ισραηλινών αρμάτων μάχης Merkava III και Merkava IV από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας της Λευκωσίας με το Ισραήλ και τη Γαλλία, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας Καθημερινή, εντείνουν την ανησυχία της Άγκυρας για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου.
Σύμφωνα με την ανάλυση του διπλωματικού συντάκτη Βασίλη Νέδου, η Λευκωσία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Ισραήλ για την απόκτηση αρμάτων μάχης Merkava, τα οποία προορίζονται να αντικαταστήσουν τα παλαιά ρωσικής κατασκευής άρματα της Εθνικής Φρουράς.
Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ακόμη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη προμηθευτεί ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Aerostar και το αντιαεροπορικό-αντιβαλλιστικό σύστημα BARAK-MX, ενώ η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών διευρύνεται συνεχώς.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Καθημερινή εκτιμά ότι η Τουρκία επιχειρεί να ενισχύσει την επιρροή της στον Λίβανο, επιδιώκοντας να αποτρέψει μια στενότερη προσέγγιση της Βηρυτού με τη Λευκωσία και την Αθήνα. Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στην Άγκυρα και οι συνομιλίες του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Σύμφωνα με την ανάλυση, βασικός στόχος της τουρκικής πλευράς είναι ο Λίβανος να διατηρήσει τουλάχιστον ουδέτερη στάση στον ανταγωνισμό μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, ενώ εκφράζονται έντονες ανησυχίες για το ενδεχόμενο συμμετοχής της Βηρυτού σε τριμερή ή πολυμερή σχήματα συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα.
Η συμφωνία Κύπρου – Λιβάνου για την ΑΟΖ
Καθοριστικό ρόλο στις τουρκικές ανησυχίες διαδραματίζει και η οριστικοποίηση, στα τέλη του 2025, της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λιβάνου, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συμπλήρωσε το πλέγμα των συμφωνιών της Λευκωσίας με τις γειτονικές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.
Η Άγκυρα, σημειώνει η Καθημερινή, επιδιώκει να υπονομεύσει αυτό το δίκτυο συμφωνιών, προωθώντας τη δική της αντίληψη για τις θαλάσσιες ζώνες μέσω του τουρκολιβυκού μνημονίου και ασκώντας παράλληλα πιέσεις προς τη Συρία για συμφωνία που θα αγνοεί την επήρεια της Κύπρου.
Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι η λήξη της ναυτικής αποστολής της UNIFIL ανοίγει συζήτηση για συχνότερη παρουσία ελληνικών ναυτικών μονάδων στην Κύπρο, ενώ η συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία για χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων και η ολοένα στενότερη συνεργασία με το Ισραήλ ενισχύουν περαιτέρω τον στρατηγικό ρόλο του νησιού στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με πληροφορίες από sigmalive.com
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