Η Φωτιά έπεσε στο Μεγάλο Πεύκο... Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση από τις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος προς Νέα Πέραμο

Μέσα στις αυλές των σπιτιών κάτω από το Καντήλι έχουν μπεί οι φλόγες,,, Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Πολιτική Προστασία 03-08-2026 15:34....
Μέσα στις αυλές των σπιτιών κάτω από το Καντήλι έχουν μπεί οι φλόγες,,,
Το μήνυμα του 112 αναφέρει:
«Πολιτική Προστασία 03-08-2026 15:34. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα και Άγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο.
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