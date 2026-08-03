Μητέρα ανάγκαζε την ανήλικη κόρη της σε γενετήσιες πράξεις για να τις παρακολουθεί 56χρονος στη Λαυρεωτική μέσω βίντεοκλησης

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση μια 28χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ...



Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Ο 56χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις και για παρακολούθηση πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατ' εξακολούθηση.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Μάιο του 2026. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος πραγματοποιούσε βιντεοκλήση μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων με την 28χρονη μητέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας παρακολουθούσε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα και πορνογραφικές παραστάσεις στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, έπειτα από εξαναγκασμό της από τη μητέρα της.



Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης, ενώ μετά τη σύλληψή του ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της έρευνας για υπόθεση μια 28χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι εξανάγκαζε την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 12 ετών, να συμμετέχει σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.