Σημαία 14ου Συντάγματος Πεζικού! Το ιππικό έσφαξε Τούρκους, ο παλουκωμένος ταγματάρχης

“Από την Κιουτάχεια. Άδικα, είχαν βγει από τον κλοιό. Δεν πέρασε πολύ και μας επιτέθηκαν οι Τούρκοι, μέχρι να γυρίσουν τα άλλα δύο Τάγματα ...