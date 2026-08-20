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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατά Ερντογάν: Σέρνεις την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες, μην μας δοκιμάζεις

Αυγούστου 20, 2026

  Όπως έχετε διαπιστώσει οι Ισραηλινοί δεν μένουν στα λόγια... Σε αντίθεση με τους τούρκους που το βάζουν στα πόδια όταν δουν το "ματσο...

 


Όπως έχετε διαπιστώσει οι Ισραηλινοί δεν μένουν στα λόγια... Σε αντίθεση με τους τούρκους που το βάζουν στα πόδια όταν δουν το "ματσούκι" να έρχεται!

Με μια ανάρτηση σε ιδιαίτερα έντονο τόνο στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, εξαπέλυσε προειδοποίηση προς τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία οδηγείται σε «επικίνδυνες περιπέτειες» στη Συρία.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως η χώρα του δεν πρόκειται να επιτρέψει σε καμία δύναμη ή οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της και ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα συμφέροντά του.

Αναλυτικότερα ο Ισραηλινός υπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε:

«Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν παράγοντα να απειλήσει την ασφάλειά του. Θα ήταν προτιμότερο ο Ερντογάν να συνεχίσει τη ρητορική του, αποκομμένη από την πραγματικότητα και γεμάτη φαντασιώσεις, εναντίον του Ισραήλ στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, παρά να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του».

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