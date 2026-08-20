Οι ΗΠΑ δεν συναινούν στις ισραηλινές επιθέσεις σε τουρκικούς στόχους στη Συρία... Φοβούνται άμεση αντιπαράθεση!

Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά, είναι ότι στο πραγματικό πεδίο, η αντίληψη και η άποψη των στελεχών του Αμερικανικού Στρα...





Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά, είναι ότι στο πραγματικό πεδίο, η αντίληψη και η άποψη των στελεχών του Αμερικανικού Στρατού και των λοιπών Υπηρεσιών, είναι διαφορετική από αυτή της Ουάσιγκτον... Μεταφέρουμε:





Το πρακτορείο ειδήσεων Hawar (ANHA) επικαλούμενο το ισραηλινό κανάλι Channel 13, ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε ζητήσει άδεια από την Ουάσινγκτον πριν από εβδομάδες για να πραγματοποιήσει νέα επιδρομή εντός συριακού εδάφους, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν την χορήγησε.



Το ρεπορτάζ συνέδεσε την αμερικανική στάση με ανησυχίες ότι η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στη Συρία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε άμεση αντιπαράθεση που θα ήταν δύσκολο να περιοριστεί.



Σύμφωνα με την ισραηλινή αφήγηση, το Τελ Αβίβ πιστεύει ότι η Άγκυρα έχει εντείνει πρόσφατα τις προσπάθειές της να επεκτείνει τη στρατιωτική και ασφαλιστική της επιρροή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών τοποθεσιών, εγκαταστάσεων, αεροδρομίων και άλλων εγκαταστάσεων, σε συντονισμό με τη συριακή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άχμεντ αλ-Σαράα.



Οι αναφορές από το Channel 13 έφτασαν στο σημείο να υποδηλώνουν ότι η τουρκική κίνηση βασίζεται σε συνεννοήσεις με τη Δαμασκό, σε μια εποχή που η Ουάσινγκτον προσπαθεί να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με τους δύο συμμάχους της, την Τουρκία και το Ισραήλ.



Το δημοσίευμα συνέδεσε επίσης την άρνηση του Λευκού Οίκου για την επίθεση του Ισραήλ, με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και με την επιθυμία της Ουάσινγκτον να διαχειριστεί την ισραηλινοτουρκική διαμάχη χωρίς να της επιτρέψει να μετατραπεί σε ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση για το συριακό έδαφος.



Η έκθεση δεν αποκάλυψε με σαφήνεια τη φύση ή τις τοποθεσίες όλων των στόχων που ήθελε να χτυπήσει το Ισραήλ και μεταξύ των διαθέσιμων εκθέσεων δεν εκδόθηκε καμία επίσημη αμερικανική δήλωση που να υιοθετεί τις λεπτομέρειες της ισραηλινής αφήγησης.



Χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ερντογάν και του Αμερικανού προέδρου, Τραμπ, πριν από δύο ημέρες, κατά την οποία δεν ανακοινώθηκε το περιεχόμενο της.



Κλιμακώνεται η μάχη για την εξουσία στη Συρία



Η συζήτηση για την αντίρρηση της Ουάσινγκτον στην επίθεση δεν είναι άσχετη με τη συσσωρευμένη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2014, και την άνοδο της νέας εξουσίας στη Δαμασκό, της οποίας η Άγκυρα έχει γίνει ένας από τους πιο εξέχοντες περιφερειακούς υποστηρικτές.



Το Ισραήλ πραγματοποίησε προηγουμένως αεροπορικές επιδρομές τον Απρίλιο του 2025 με στόχο συριακές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων T4 και Παλμύρα στη Χομς και του στρατιωτικού αεροδρομίου της Χάμα, αφού πηγές αποκάλυψαν ότι τουρκικές στρατιωτικές ομάδες είχαν επιθεωρήσει αυτές τις τοποθεσίες στο πλαίσιο πιθανών σχεδίων επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας με τη Δαμασκό.



Αυτές οι επιθέσεις εκείνη την εποχή προκάλεσαν ανησυχίες ότι η Συρία θα μπορούσε να γίνει πεδίο άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ των τουρκικών και ισραηλινών στρατών.



Στο αποκορύφωμα αυτής της έντασης, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ισραήλ εντός της Συρίας, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι, με τη σειρά τους, επιβεβαίωσαν ότι δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Τουρκία, παρά την έντονη διαφωνία σχετικά με τη μορφή των ρυθμίσεων ασφαλείας και στρατιωτικών ρυθμίσεων στη νέα Συρία.



Ο κίνδυνος τριβής ώθησε και τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες αποδέσμευσης στο Αζερμπαϊτζάν τον Απρίλιο του 2025, με στόχο τη δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας για την αποτροπή επεισοδίων ή λανθασμένων υπολογισμών μεταξύ των δυνάμεών τους και των στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός της Συρίας.



Ο Αμπού αλ-Ντουχούρ επαναφέρει τις ανησυχίες στο προσκήνιο



Οι αναφορές για άρνηση των ΗΠΑ αποκτούν μεγαλύτερη σημασία καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις εντός της Συρίας.



Στις 18 Αυγούστου 2026, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Abu al-Duhur στην ύπαιθρο του Idlib έγινε στόχος ισραηλινών επιδρομών που έπληξαν τον διάδρομό του και προκάλεσαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.



Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η Τουρκία εργαζόταν για την αποκατάσταση της βάσης μετά από χρόνια που ήταν εκτός λειτουργίας. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την επιδρομή και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τουρκία.



Αυτό αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ σχετικά με το μέλλον του συριακού στρατού.



Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την ασφάλεια και τη στρατιωτική της συνεργασία με τη Δαμασκό και να υποστηρίξει την οικοδόμηση νέων κρατικών θεσμών, ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ανησυχία οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη, ιδίως σε αεροπορικές βάσεις και τοποθεσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ελευθερία των αεροπορικών επιχειρήσεων του εντός της Συρίας.



Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Τουρκία ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη Συρία σε σφαίρα επιρροής, μια κατηγορία που η Άγκυρα έχει απορρίψει, θεωρώντας τις ισραηλινές επιθέσεις απειλή για τη σταθερότητα της Συρίας και της περιοχής.



Έτσι, φαίνεται ότι ο αμερικανικός ρόλος έχει ξεπεράσει την πολιτική διαμεσολάβηση και έχει προσπαθήσει να χαράξει όρια που αποτρέπουν τις στρατιωτικές τριβές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, σε μια εποχή που η νέα Συρία μετατρέπεται σε ένα από τα πιο σημαντικά πεδία ανταγωνισμού για επιρροή και ρυθμίσεις ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.



Turkpress

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Echedoros.blog Η συζήτηση για την αντίρρηση της Ουάσινγκτον στην επίθεση δεν είναι άσχετη με τη συσσωρευμένη ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2014, και την άνοδο της νέας εξουσίας στη Δαμασκό, της οποίας η Άγκυρα έχει γίνει ένας από τους πιο εξέχοντες περιφερειακούς υποστηρικτές.Το Ισραήλ πραγματοποίησε προηγουμένως αεροπορικές επιδρομές τον Απρίλιο του 2025 με στόχο συριακές στρατιωτικές βάσεις και αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων T4 και Παλμύρα στη Χομς και του στρατιωτικού αεροδρομίου της Χάμα, αφού πηγές αποκάλυψαν ότι τουρκικές στρατιωτικές ομάδες είχαν επιθεωρήσει αυτές τις τοποθεσίες στο πλαίσιο πιθανών σχεδίων επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας με τη Δαμασκό.Αυτές οι επιθέσεις εκείνη την εποχή προκάλεσαν ανησυχίες ότι η Συρία θα μπορούσε να γίνει πεδίο άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ των τουρκικών και ισραηλινών στρατών.Στο αποκορύφωμα αυτής της έντασης, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική αντιπαράθεση με το Ισραήλ εντός της Συρίας, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι, με τη σειρά τους, επιβεβαίωσαν ότι δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Τουρκία, παρά την έντονη διαφωνία σχετικά με τη μορφή των ρυθμίσεων ασφαλείας και στρατιωτικών ρυθμίσεων στη νέα Συρία.Ο κίνδυνος τριβής ώθησε και τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες αποδέσμευσης στο Αζερμπαϊτζάν τον Απρίλιο του 2025, με στόχο τη δημιουργία ενός καναλιού επικοινωνίας για την αποτροπή επεισοδίων ή λανθασμένων υπολογισμών μεταξύ των δυνάμεών τους και των στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός της Συρίας.Οι αναφορές για άρνηση των ΗΠΑ αποκτούν μεγαλύτερη σημασία καθώς συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις εντός της Συρίας.Στις 18 Αυγούστου 2026, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Abu al-Duhur στην ύπαιθρο του Idlib έγινε στόχος ισραηλινών επιδρομών που έπληξαν τον διάδρομό του και προκάλεσαν υλικές ζημιές, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι η Τουρκία εργαζόταν για την αποκατάσταση της βάσης μετά από χρόνια που ήταν εκτός λειτουργίας. Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε την επιδρομή και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Τουρκία.Αυτό αντικατοπτρίζει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ σχετικά με το μέλλον του συριακού στρατού.Η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την ασφάλεια και τη στρατιωτική της συνεργασία με τη Δαμασκό και να υποστηρίξει την οικοδόμηση νέων κρατικών θεσμών, ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει με ανησυχία οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη, ιδίως σε αεροπορικές βάσεις και τοποθεσίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ελευθερία των αεροπορικών επιχειρήσεων του εντός της Συρίας.Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν την Τουρκία ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη Συρία σε σφαίρα επιρροής, μια κατηγορία που η Άγκυρα έχει απορρίψει, θεωρώντας τις ισραηλινές επιθέσεις απειλή για τη σταθερότητα της Συρίας και της περιοχής.Έτσι, φαίνεται ότι ο αμερικανικός ρόλος έχει ξεπεράσει την πολιτική διαμεσολάβηση και έχει προσπαθήσει να χαράξει όρια που αποτρέπουν τις στρατιωτικές τριβές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, σε μια εποχή που η νέα Συρία μετατρέπεται σε ένα από τα πιο σημαντικά πεδία ανταγωνισμού για επιρροή και ρυθμίσεις ασφαλείας στη Μέση Ανατολή.Turkpress

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέρριψε ένα ισραηλινό αίτημα για αεροπορική επιδρομή εντός της Συρίας εναντίον στόχων που φέρονται να συνδέονται με την τουρκική παρουσία και επιρροή, σε μια νέα ένδειξη της κλιμακούμενης ευαισθησίας του ανταγωνισμού μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ στη συριακή σκηνή και των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να αποτρέψει τη μετατροπή του σε άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο από τους βασικούς συμμάχους της στην περιοχή.