Και Αγίες και Στρατιώτες – Αυτές είναι οι είναι γυναίκες που υπηρέτησαν ΣΤΡΑΤΟ και ΧΡΙΣΤΟ!









Οι Άγιοι Στρατιώτες του Χριστού έχουν στις τάξεις τους δύο γυναίκες! Πως είναι δυνατόν να έγινε κάτι τέτοιο; Κι όμως.Η πρώτη Αγία που υπήρξε στρατιωτικός ήταν η Θεοδώρα η οποία καταγόταν από φτωχή οικογένεια στην περιοχής της Αρκαδίας – Μεσσηνίας.Τότε ήταν καθεστώς ένα αγόρι από κάθε οικογένεια να υπηρετεί για ένα διάστημα στον στρατό της τοπικής μονής. Αν κάποια οικογένεια δεν είχε αγόρι, θα έπρεπε να πληρώσει φόρο στη μονή τόσα χρήματα, όσα η πληρωμή ενός μισθοφόρου.Η οικογένεια της Αγίας όμως ήταν φτωχή, γι’ αυτό και η Θεοδώρα σκέφθηκε να ντυθεί αγόρι και να πάει να υπηρετήσει την θητεία γλιτώνοντας τον φόρο.Έτσι κι έγινε! Έγινε μάλιστα και αξιωματικός. Μόνο που αργότερα κατηγορήθηκε αδίκως ότι αποπλάνησε κάποια κοπέλα.Δικάστηκε και καταδικάστηκε χωρίς να μαρτυρήσει το φύλο της, φώναζε όμως διαρκώς ότι άδικα κατηγορείται. Εκτελέσθηκε, αλλά όταν έγδυσαν το πτώμα, έκπληκτοι οι άνδρες του αποσπάσματος είδαν ότι ήταν γυναίκα, άρα δεν θα μπορούσε να έχει διαπράξει το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκε.Σήμερα στη Βάστα της Μεγαλόπολης βρίσκεται ναός αφιερωμένος στην Αγία. Μάλιστα, αποτελεί θαυμαστό αξιοθέατο, γιατί 17 δένδρα φυτρώνουν μέσα από τους τοίχους και την σκεπή του ναού (εορτάζει 11 Σεπτεμβρίου).Η Οσία Ξένη έζησε στην Αγία Πετρούπολη και ήταν σύζυγος της Αυλής του συνταγματάρχη Ανδρέα Θεοδώροβιτς Πετρώφ, ο οποίος απεβίωσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια συμπσίου. Η Ξένη ήταν τότε 26 ετών.Σε ένδειξη αγάπης προς το σύζυγό της ,χωρίς παιδιά και για να πάρει πάνω της όλες του τις αμαρτίες ,μιας κι αυτός δεν είχε προλάβει να μεταάβει των Αχράντων Μυστηρίων ,φόρεσε τη στολή του και υποκρίθηκε τη Σαλή για 45 περίπου χρόνια. Ισχυριζόταν ότι ο άνδρας της δεν πέθανε ,αλλά ζει και είναι αυτή η ίδια.Ποτέ δεν απαντούσε σε κανένα όταν την φώναζαν με το όνομά της Ξένη Γρηγορίεβνα, αλλά αντιθέτως ανταποκρινόταν σε όποιον την καλούσε με το όνομα του συζύγου της Ανδρεά Θεοδώροβιτς.