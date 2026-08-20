ΑΞΙΑ η κόρη του Ήρωα... «Δεν θέλω συγγνώμη, να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι»: Αιχμηρή απάντηση Αναστασίας Ισαάκ στον Τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή

Με καυστικό τρόπο απάντησε η κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία, στη δημόσια συγγνώμη του Τουρκοκύπριου πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νιαζί ...

Σχολιάζοντας κάτω από σχετική ανάρτηση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, η Αναστασία Ισαάκ έγραψε πως δεν θέλει συγγνώμη αλλά να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι ενώ τόνισε πως «τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο facebook».Αναλυτικά η απάντησή της:«Το καλοκαίρι του 96 πρώτα δολοφονήθηκε ο εθνοφρουρός Στέλιος Παναγή. Από χέρι “φίλου”.Χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη. Χρέος όλων σας είναι να αναλάβετε την ευθύνη για να τιμωρηθούν οι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ. Τους δολοφόνους δηλαδή που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές.Χρέος όλων σας να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλες τις οικογένειες που εδώ και τριάντα χρόνια κουβαλούν στις μνήμες τους τις δολοφονίες των παιδιών, αδερφών, πατεράδων τους.Υ.γ. Για να μην ξεχνιόμαστε, τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο Facebook», έγραψε η Αναστασία Ισαάκ.