Η Πολεμική των Χιλιαστών - Ιεχωβάδων, κατά της ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΘΕΟΥ και η ανασκευή της...













Πολεμούν την Αγία Τριάδα. Την αρνούνται. Και ξέρετε γιατί; Διότι λέγουν δεν καταλαβαίνουν. «Η περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία», γράφουν, «είναι εν εκ των σκοτεινών μυστηρίων, διά του οποίου ο Σατανάς επεσκότισε τον λόγον και χαρακτήρα και σχέδιον του Θεού» (Καταλλαγή σελ. 70). Μπράβο τους! Ωραία νοοτροπία! Ώστε ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, το απορρίπτουμε! Μα είναι λογική αυτή; Θα απορρίψουμε ζητήματα τόσο σοβαρά, απλώς και μόνο, διότι είναι ακατάληπτα στο ανθρώπινο λογικό;Εν τοιάυτη περιπτώσει θα πρέπει να απορρίψουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, διότι περιέχει αλήθειες ακατάληπτες στην πεπερασμένη ανθρώπινη λογική μας. Μήπως και αυτό δεν το ήθελαν;Αλλά τότε τι είδους σπουδαστές των Γραφών είναι οι Χιλιαστές, όταν μάλιστα αρνούνται και αλήθειες, που σαφώς διδάσκει η Αγία Γραφή; Δεν λέγει η Γραφή σχετικώς με την Αγία Τριάδα: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»;Και αναφέρει αλλαχού: «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος»; Επίσης δεν λέγει: «Κατά πρόγνωσιν του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος εις υπακοήν και ραντισμόν αίματος, Ι. Χριστού»; Εις τα χωρία αυτά γίνεται λόγος περί τριών υποστάσεων της Θεότητος. Εις αυτά και πολλά άλλα χωρία εστηρίχθη η Α’ Οικ. Σύνοδος και συνέταξε το Σύμβολο της Πίστεως, διά του οποίου διακηρύττεται η εις τον Τριαδικό Θεό πίστη, την οποία παρεδέχθη ολόκληρη η Χριστιανοσύνη.Πηγή: «Ξεσκέπασμα των Ιεχωβάδων», Αρχ.Χαραλάμπους Δ. Βασιλοπούλου