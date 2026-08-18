Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε





Ο 23χρονος κατά το περασμένο έτος τόσο εντός της οικίας του στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξωτερικούς χώρους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.



Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.



Αρχές Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή συναδέλφων τους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Πώς δρούσε«Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.