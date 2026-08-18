Διασκέδαζε πυροβολώντας τις λάμπες της πλατείας, στο πόδι ένα ολόκληρο χωριό της Φθιώτιδας τα μεσάνυχτα

Αναστάτωση επικράτησε στο χωριό της Παλαιάς Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας, αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/8/26) από πυροβολισ...



Σύμφωνα με το LamiaReport, οι πρώτοι πυροβολισμοί ακούστηκαν γύρω στις 22:30 προκαλώντας ταραχή στους κατοίκους του χωριού, ενώ περίπου στη μια μετά μεσάνυχτα, όταν ακούστηκαν ξανά, σηκώθηκαν όλοι στο πόδι.



Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Δεληγιάννης, πήγε άμεσα στο σημείο από όπου ακούγονταν οι πυροβολισμοί προκειμένου να δει τι συμβαίνει και εντόπισε έναν 57χρονο, που δεν είναι μόνιμος κάτοικος του χωριού, να βρίσκεται στο σημείο ενώ είδε πως οι δημόσιες λάμπες ήταν σπασμένες.



Ο 57χρονος φέρεται να διασκέδαζε πυροβολώντας τις λάμπες ή στον αέρα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις συστάσεις του Προέδρου. Την ίδια ώρα, οι ανάστατοι κάτοικοι είχαν ήδη ειδοποιήσει την Αστυνομία.



Στην Παλαιά Γιαννιτσού έφτασαν μετά από λίγη ώρα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και του ΑΤ Σπερχειάδας, ωστόσο ο άνδρας είχε προλάβει να εξαφανιστεί και εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες οπότε και του πέρασαν χειροπέδες για τους άσκοπους πυροβολισμούς και τις φθορές. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 57χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν, ένα πιστόλι, σφαίρες αλλά και ναρκωτικά.



Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Αναστάτωση επικράτησε στο χωριό της Παλαιάς Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης Φθιώτιδας, αργά το βράδυ της Δευτέρας (17/8/26) από πυροβολισμούς κοντά στην πλατεία.