Γιατί το σύμβολο @ ονομάζεται παπάκι στα ελληνικά;

ratpackΕίναι ίσως το πιο γνωστό σύμβολο ενός πληκτρολογίου. Το αγαπημένο μας @ ή αλλιώς παπάκι έχει γίνει μόδα πλέον. Πώς όμως δημιουργήθη...









ratpackΕίναι ίσως το πιο γνωστό σύμβολο ενός πληκτρολογίου. Το αγαπημένο μας @ ή αλλιώς παπάκι έχει γίνει μόδα πλέον.Πώς όμως δημιουργήθηκε αυτό το σύμβολο; Η απάντηση βρίσκεται αρκετά χρόνια πίσω. Διαβάστε παρακάτωΤο λεγόμενο παπάκι (@) είναι η συντόμευση της «at»που σήμαινε «στο/η/α» ή «προς».και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από κάποιους μοναχούς.Αυτό όμως το σύμβολο έγινε ευρέως γνωστό από τον εφευρέτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ray Tomlinson ο οποίος το χρησιμοποίησε για τον διαχωρισμό του χρήστη και του υπολογιστή του.Χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα, λέγεται πως οι παλιοί προγραμματιστές όταν χρειάστηκε να το ονομάσουν κάπως για χάρη της μεταξύ τους συννενόησης το ονόμασαν "πι" καθώς τους θύμιζε ελαφρώς την καλλιτεχνική μορφή του αντίστοιχου γράμματος.Όταν υπήρχαν δύο @@ το ένα δίπλα απ' το άλλο, ο συλλαβισμός θα ήταν "πι-πι" και αν πάρουμε υπόψην μας το ποιηματάκι "Πι-πι, το παπί" καταλαβαίνουμε πώς προέκυψε το "παπάκι".O Ray Tomlinson κατάφερε να στείλει το πρώτο μήνυμα (e-mail) από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο τον Οκτώβριο του 1971.Σαράντα χρόνια μετά ο τρόπος επικοινωνίας που ανακάλυψε έχει γίνει μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές επικοινωνίας σε ολόκληρο τον πλανήτη.