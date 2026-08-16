Φωτιά στην Κορινθία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Αυξημένη κίνηση και προβλήματα στην Εθνική Οδό

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος...
Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ επιχειρούν και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει και από την εθελοντική ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.
Η Εθνική Οδός, στο 87οχλμ, στο ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστή για λίγα λεπτά, λόγω των καπνών. Στην συνέχεια, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ωστόσο καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων.
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