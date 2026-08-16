Φωτιά στην Κορινθία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Αυξημένη κίνηση και προβλήματα στην Εθνική Οδό

Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος...





Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού.Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ επιχειρούν και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει και από την εθελοντική ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.Η Εθνική Οδός, στο 87οχλμ, στο ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστή για λίγα λεπτά, λόγω των καπνών. Στην συνέχεια, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ωστόσο καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων.Δείτε βίντεο: