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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Φωτιά στην Κορινθία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα – Αυξημένη κίνηση και προβλήματα στην Εθνική Οδό

Αυγούστου 16, 2026

  Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος...

 



Σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξεκίνησε από ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η φωτιά καίει κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του Σολομού.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ επιχειρούν και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης υπάρχει και από την εθελοντική ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Η Εθνική Οδός, στο 87οχλμ, στο ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε κλειστή για λίγα λεπτά, λόγω των καπνών. Στην συνέχεια, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ωστόσο καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων.

Δείτε βίντεο:

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