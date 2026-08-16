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Καταιγισμός ουκρανικών drones με 600 κτυπήματα στην καρδιά της Μόσχας τη νύχτα: Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

Αυγούστου 16, 2026

  Η Μόσχα τέθηκε στο στόχαστρο 600 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, επίθεση ασυνήθιστα μεγάλου ...

 



Η Μόσχα τέθηκε στο στόχαστρο 600 μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, επίθεση ασυνήθιστα μεγάλου εύρους που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Από τα 600 drones που ταυτοποιήθηκαν πως κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, 201 καταρρίφθηκαν στην περιοχή άμεσης εγγύτητας γύρω από την πόλη, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στη ρωσική υπηρεσία μηνυμάτων Max καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, θέτοντας ιδίως στο στόχαστρο υποδομές ενέργειας ή ηλεκτρονικού εμπορίου.

Mε πληροφορίες από AFP μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

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