Οι ΗΠΑ εξετάζουν μικρότερη στρατιωτική παρουσία στον Κόλπο αλλά... μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Το ενδεχόμενο να περιορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν ε...



Περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί στην περιοχή



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, διατηρεί συνήθως περίπου 40.000 στρατιωτικούς σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις, σε ένα τόξο μήκους περίπου 1.500 μιλίων, από την Ιορδανία έως το Ομάν.



Από τις αρχές του έτους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις τους στην περιοχή, αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία, μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλο δυσεύρετο στρατιωτικό εξοπλισμό.



Οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού όσο και για την πραγματοποίηση περισσότερων από 13.000 αεροπορικών και άλλων στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.



Οι μεγαλύτερες και πιο μόνιμες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο.



Στο Μπαχρέιν βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ άλλες χώρες του Κόλπου, όπως το Κουβέιτ, φιλοξενούν μονάδες και εξοπλισμό του αμερικανικού Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας.



Σκέψεις για μετακίνηση δυνάμεων προς τα δυτικά



Οι συζητήσεις έχουν επίσης συμπεριλάβει τον ναύαρχο Μπράντλεϊ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ο οποίος υποστηρίζει τις συζητήσεις για πιθανή μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων προς τα δυτικά, μακριά από τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.



Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει.



Πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, η Κεντρική Διοίκηση είχε απομακρύνει προσωπικό από πολλές βάσεις της, καθώς έκρινε ότι ήταν υπερβολικά ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones ώστε να διατηρηθούν σε κανονικά επίπεδα στελέχωσης.



Ορισμένες από αυτές τις μετακινήσεις μακριά από τις μεγάλες εγκαταστάσεις του Κόλπου ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ.



«Το Ιράν πιστεύει ότι βρισκόμαστε στις παραδοσιακές μας θέσεις», δήλωσε η ίδια πηγή, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις αλλαγές, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο Αμερικανοί στρατιωτικοί.



«Και δεν βρισκόμαστε εκεί», πρόσθεσε.



Πάνω από 200 αμερικανικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές



Έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επίθεση τον Μάρτιο στο Πορτ Σουάιμπα, στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ.



Παράλληλα, περισσότερες από 200 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post τον Μάιο.



Την ίδια στιγμή, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 1.000 προηγμένους αναχαιτιστικούς πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας.



Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει σημαντικά τα αποθέματα του Πενταγώνου σε πυραύλους Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post τον Μάρτιο.



«Ο πόλεμος ανέδειξε πραγματικά την ευπάθεια των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή», δήλωσε ο Μάικλ Ράτνεϊ, πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος έχει διατελέσει πρέσβης των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στο Κατάρ.

Ιορδανία, Ισραήλ ή Ερυθρά Θάλασσα



Ο Ράτνεϊ υποστήριξε ότι η μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων και εξοπλισμού δυτικότερα, προς την Ιορδανία, το Ισραήλ ή τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας στη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να μειώσει μέρος της πίεσης που ασκείται στις αμερικανικές δυνάμεις.



Παράλληλα, σημείωσε ότι η μεγαλύτερη απόσταση από το Ιράν δεν αποτελεί «τέλεια λύση» στο πρόβλημα.



Το Ιράν έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να πλήξει στόχους σε μεγάλη απόσταση, τόσο στην Ιορδανία όσο και στο Ισραήλ.



Μάλιστα, τον προηγούμενο μήνα, ιρανική επίθεση στην Ιορδανία είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί.



Ένταση με τους συμμάχους του Κόλπου



Οι επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Περσικό Κόλπο βύθισαν την περιοχή σε κρίση και ενίσχυσαν τη δυσαρέσκεια μεταξύ βασικών συμμάχων των ΗΠΑ.

Οι χώρες του Κόλπου θεωρούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν τις είχε ενημερώσει ή συμβουλευτεί επαρκώς πριν από την έναρξη του πολέμου.



Η Άλισον Μάινορ, η οποία κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε διατελέσει διευθύντρια για θέματα της Αραβικής Χερσονήσου στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε ότι οι χώρες του Κόλπου θα μπορούσαν να διατηρήσουν βασικά στοιχεία της σχέσης ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως οι πωλήσεις όπλων και η ανταλλαγή πληροφοριών, ακόμη και με μικρότερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία.



Το κόστος του πολέμου και η ανοικοδόμηση των βάσεων



Το Πεντάγωνο έχει εκτιμήσει δημοσίως ότι το κόστος του πολέμου θα ανέλθει σε περίπου 37,5 δισ. δολάρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου.



Το ποσό αυτό, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει το κόστος που θα απαιτηθεί για την ανοικοδόμηση των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.



Ο Ζιλς Χερστ, επικεφαλής οικονομικών του υπουργείου Άμυνας, δήλωσε στη Γερουσία τον Μάιο ότι τα έξοδα ανοικοδόμησης δεν έχουν συμπεριληφθεί στις εκτιμήσεις, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει με ποιον τρόπο θέλει να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές.



Τον Απρίλιο, το κεντροδεξιό American Enterprise Institute εκτίμησε ότι η επισκευή των αμερικανικών βάσεων που αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων θα κόστιζε περίπου 5 δισ. δολάρια.



Οι αλλαγές παραμένουν σε πρώιμο στάδιο



Πολλά πρόσωπα που γνωρίζουν την αξιολόγηση του Πενταγώνου προειδοποίησαν ότι οποιεσδήποτε μόνιμες αλλαγές στη στρατιωτική διάταξη των ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε μακρινό ορίζοντα και θα απαιτούσαν την έγκριση ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων.



Τον Ιούνιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία ειρήνης με την Τεχεράνη και έδωσε την ένδειξη ότι ο πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του.



Η συμφωνία, ωστόσο, κατέρρευσε και έκτοτε οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει κατά διαστήματα πλήγματα.



Προτάσεις για απομάκρυνση βάσεων από το βεληνεκές του Ιράν



Πρόσφατη πρόταση πολιτικής του Defense Priorities, δεξαμενής σκέψης που τάσσεται υπέρ μεγαλύτερου περιορισμού της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, ζητά το κλείσιμο αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε άμεσο βεληνεκές των ιρανικών πυραύλων και drones, όπως αυτές στο Κουβέιτ.



Η ίδια πρόταση προβλέπει επίσης τη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων που είναι διασκορπισμένες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν προς ασφαλέστερες εγκαταστάσεις, όπως η αεροπορική βάση Prince Sultan, κοντά στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι «σκληροπυρηνικοί» θέλουν περισσότερες δυνάμεις στο Ισραήλ



Από την άλλη πλευρά, πιο «σκληρές» φωνές στην Ουάσινγκτον έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τον σχεδιασμό του Πενταγώνου, προτείνοντας τη μεταφορά αμερικανικών στρατευμάτων από άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής στο Ισραήλ.



Έκθεση του φιλοϊσραηλινού οργανισμού Jewish Institute for National Security of America, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο, πρότεινε να μεταφερθούν περισσότερα αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στην αεροπορική βάση Ovda του Ισραήλ.



Τον χειμώνα, ενόψει της επιχείρησης «Epic Fury», η Ουάσινγκτον είχε στείλει στη συγκεκριμένη βάση μαχητικά αεροσκάφη F-22 Raptor, σε μια ένδειξη της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατιωτικών σχέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.



Ωστόσο, στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με αυτή την πρόταση, λόγω ανησυχιών ότι μια διευρυμένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ισραήλ θα μπορούσε να δημιουργήσει ευπάθεια σε επίπεδο αντικατασκοπείας.



Οι ανησυχίες αυτές συνδέονται με την αυξανόμενη ανησυχία του Πενταγώνου για ισραηλινές δραστηριότητες κατασκοπείας.



Παράλληλη επανεξέταση και για την Ευρώπη



Παράλληλα, το γραφείο του υφυπουργού Άμυνας για θέματα Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, έχει ξεκινήσει δημόσια επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο ΝΑΤΟ.



Η διαδικασία ξεκίνησε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα αποσύρει χιλιάδες Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία και την Πολωνία.



Η συγκεκριμένη μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο.



Πηγή: skai.gr

Το ενδεχόμενο να περιορίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο μετά το τέλος του πολέμου με το Ιράν εξετάζει το Πεντάγωνο, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική αλλαγή στη στρατηγική της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.Σύμφωνα με οκτώ Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλα πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αξιολογεί ήδη το στρατιωτικό του αποτύπωμα στην περιοχή, σε μια από τις πρώτες ενδείξεις ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζει το υπουργείο Άμυνας είναι εάν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στον Περσικό Κόλπο, όπου μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές έπειτα από μήνες ιρανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την υπό εξέλιξη αξιολόγηση.Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις έχουν κάνει το Πεντάγωνο να επανεξετάσει τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή.Το υπουργείο Άμυνας έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι ενδέχεται να μην ανοικοδομήσει τις βάσεις του στην ίδια μορφή που είχαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το γραφείο πολιτικής του Πενταγώνου. Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε, υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της διαδικασίας, ότι το ζήτημα εξετάζουν επίσης το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (U.S. Central Command).Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει μέχρι στιγμής διατάξει επίσημη επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής στάσης στην περιοχή, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.Αντίθετα, περιέγραψε τη διαδικασία ως «συνετό σχεδιασμό», ο οποίος θα μπορούσε τελικά να χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για να αποφασίσει εάν και με ποιον τρόπο θα ανοικοδομηθούν οι βάσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου.«Θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.Χάρτης με τις αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις στην Μέση Ανατολή