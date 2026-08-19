Να ετοιμαζόμαστε... επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημήτριου Χούπη στο Ισραήλ: Μήνυμα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο

Με το Τελ Αβίβ η Αθήνα διατηρεί άριστες συμμαχικές σχέσεις. Ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα οι σχέσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί ακόμη περισσό...



Η επίσκεψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα της ήδη εδραιωμένης στρατιωτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.



Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director General of the Ministry of Defence of Israel), Υποστράτηγο ε.α. κ. Amir BARAM, και τον Διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director of the International Defence Cooperation of the Ministry of Defence of Israel), Ταξίαρχο ε.α. κ. Yair KULAS.





Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο Ισραήλ, καθώς και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία Αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ.





Με το Τελ Αβίβ η Αθήνα διατηρεί άριστες συμμαχικές σχέσεις. Ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα οι σχέσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, με τις δυνάμεις των δύο χωρών να στέλνουν το μήνυμα της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.Στον άξονα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Λευκωσία ενώ η «τριπλέτα» αυτή εντάσσεται σ’ ένα πλαίσιο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.Σ ότι αφορά τις αμυντικές σχέσεις Ελλάδας- Ισραήλ, αυτές φαίνονται διαρκώς στον ουρανό αλλά και την θάλασσα της Μεσογείου με κοινές ασκήσεις που έχουν ιδιαίτερο νόημα ενώ αποστέλλονται και μηνύματα στην γείτονα η οποία με κάθε ευκαιρία αναδεικνύει τον εκνευρισμό της για την συμμαχία Αθήνας- Λευκωσίας- Τελ Αβίβ.Η επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χουπη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά και την έγκριση από το ΚΥΣΕΑ της ανάπτυξης του νέου «θόλου» με Ισραηλινό ραντάρ και όπλα από το Ισραήλ.Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγο Eyal ZAMIR.Οι δύο αρχηγοί συζήτησαν τις εξελίξεις στην Μ. Ανατολή και τις προκλήσεις που αναδύονται στην περιοχή.